Kolejna gra za darmo w Epic Games Store. Gracze PC otrzymają w prezencie humorystyczny tytuł

Dzisiaj czwartek, a to oznacza tylko jedno – kolejny prezent dla użytkowników komputerów osobistych od Epic Games. W tym tygodniu gracze PC będą mogli dziś odebrać za darmo jedną produkcję. Zgodnie z zapowiedziami będzie to Floppy Knights, czyli humorystyczna produkcja studia Rose City Games, która łączy w sobie elementy gier strategicznych, taktycznych i karcianych. Floppy Knights zostanie udostępnione za darmo w Epic Games Store dzisiaj po 17:00 czasu polskiego. Na przypisanie wspomnianego tytułu do swojego konta będzie mieć równy tydzień.

Więcej gier PC za darmo w Epic Games Store

Nie zapomnijcie również o prezencie z ubiegłego tygodnia. W Epic Games Store wciąż można bowiem odebrać za darmo The Falconeer. Zainteresowani powinni się jednak pospieszyć, ponieważ oferta wygasa dzisiaj – 11 lipca 2024 roku – o 17:00 czasu polskiego.