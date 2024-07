Dwie gry za darmo w Epic Games Store. W prezencie arkadowa przygoda w stylu retro i survival horror

Kolejny czwartek, kolejny prezent od Epic Games. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, gracze pecetowi będą mogli dziś odebrać dwie produkcje. Użytkownicy komputerów osobistych będą mogli bowiem pobrać Arcade Paradise oraz Maid of Sker. Tytuły zostaną udostępnione za darmo dzisiaj po godzinie 17:00 czasu polskiego. Gry można odebrać w ramach prezentu do następnego czwartku, czyli 25 lipca 2024 roku.

Witaj w Arcade Paradise, arkadowej przygodzie w stylu retro zainspirowanej nostalgią do lat 90. Wcielasz się w Ashley, która właśnie otrzymała klucze do rodzinnej pralni. Nie chcesz jednak zarabiać na życie, piorąc ciuchy. Decydujesz się przekształcić obiekt w niesamowite centrum gier arkadowych. – głosi opis gry Arcade Paradise.

Maid of Sker to pierwszoosobowy survival horror rozgrywający się w odosobnionym hotelu z krwawą i makabryczną historią rodem z brytyjskiego folkloru. Staw czoła koszmarom Cichych. Nie panikuj... nawet nie oddychaj! – czytamy w opisie Maid of Sker.