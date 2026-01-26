GOG ujawnia roczne podsumowanie. Dane rzucają nowe światło na graczy

Platformy chętnie sięgają po roczne podsumowania aktywności użytkowników, a GOG dołącza do tego grona z własną odsłoną statystyk. Sklep, który niedawno przeszedł pod nowe zarządzanie, zaprezentował funkcję GOG Year 2025, oferując graczom szczegółowy wgląd w ich minione dwanaście miesięcy. Użytkownicy mogą sprawdzić między innymi liczbę uruchomionych gier, zdobytych osiągnięć oraz czas spędzony na rozgrywce.

GOG Year 2025 już dostępne. Porównanie ze Steamem

Informacja o starcie nowego podsumowania pojawiła się w serwisie X. Narzędzie przypomina znane już zestawienia przygotowywane przez Spotify, Steama czy konsole PlayStation i Xbox. Oprócz samych statystyk dotyczących gier, platforma pokazuje także, jak długo dane konto jest aktywne, co dla wielu użytkowników może być ciekawym powrotem do początków ich cyfrowej biblioteki.