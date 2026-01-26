GOG ujawnia roczne podsumowanie. Dane rzucają nowe światło na graczy

Platformy chętnie sięgają po roczne podsumowania aktywności użytkowników, a GOG dołącza do tego grona z własną odsłoną statystyk. Sklep, który niedawno przeszedł pod nowe zarządzanie, zaprezentował funkcję GOG Year 2025, oferując graczom szczegółowy wgląd w ich minione dwanaście miesięcy. Użytkownicy mogą sprawdzić między innymi liczbę uruchomionych gier, zdobytych osiągnięć oraz czas spędzony na rozgrywce.
GOG Year 2025 już dostępne. Porównanie ze Steamem
Informacja o starcie nowego podsumowania pojawiła się w serwisie X. Narzędzie przypomina znane już zestawienia przygotowywane przez Spotify, Steama czy konsole PlayStation i Xbox. Oprócz samych statystyk dotyczących gier, platforma pokazuje także, jak długo dane konto jest aktywne, co dla wielu użytkowników może być ciekawym powrotem do początków ich cyfrowej biblioteki.
Ciekawie prezentują się porównania GOG-a ze Steamem. Z udostępnionych danych wynika, że gracze korzystający z platformy bez DRM zdobywają średnio więcej osiągnięć. Na GOG-u przeciętna liczba odblokowanych achievementów wynosi 14, podczas gdy na Steamie mediana to 11. Choć są to różne sposoby liczenia statystyk i nie dają idealnie porównywalnego obrazu, różnica zwraca uwagę.
W kwestii liczby uruchamianych tytułów przewagę ma jednak Steam. Tam mediana wynosi cztery gry na użytkownika, natomiast na GOG-u średnia to 2,4 tytułu. Dane te również należy traktować orientacyjnie, ale pokazują odmienny styl korzystania z obu platform.
GOG podaje też łączny czas spędzony przez użytkownika, jak i średnią dla całej społeczności, która wynosi 137 godzin. Steam ogranicza się natomiast do procentowego udziału poszczególnych gier w całkowitej rozgrywce. W GOG Year 2025 użytkownik sam decyduje, czy chce podzielić się swoim podsumowaniem publicznie, czy zachować je wyłącznie dla siebie, co daje pełną kontrolę nad widocznością danych.