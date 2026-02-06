Zaloguj się lub Zarejestruj

GOG odpowiada na zarzuty dotyczące AI. Stanowisko firmy nie uspokoiło społeczności

Patrycja Pietrowska
2026/02/06 16:15
Eksperymentalne użycie generatywnej sztucznej inteligencji wywołało falę krytyki wśród użytkowników platformy.

Kontrowersje wokół GOG nabrały tempa po tym, jak w styczniu użytkownicy forum serwisu zauważyli baner promocyjny, który ich zdaniem został wygenerowany przy użyciu sztucznej inteligencji. Sprawę potwierdził pracownik firmy identyfikujący się jako starszy grafik w zespole GOG. Przyznał on, że grafika była w całości wygenerowana przez AI, zaznaczając jednocześnie, że nie może szerzej komentować sprawy jako osoba niewystępująca w imieniu firmy.

Baner wygenerowany przez AI wywołał burzę. GOG odpowiada wymijająco

Początkowo GOG unikało oficjalnego stanowiska, ograniczając się do lakonicznego potwierdzenia, że firma jest świadoma toczącej się dyskusji. Dopiero później temat został poruszony podczas sesji AMA na Reddicie. Głos zabrał wówczas dyrektor zarządzający Maciej Gołębiewski, który podkreślił, że firma nie zamierza zajmować jednoznacznego stanowiska ani za, ani przeciw generatywnej sztucznej inteligencji. Jak wyjaśnił, narzędzia AI są jedną z wielu technologii testowanych przez GOG i w określonych zastosowaniach mogą wspierać rozwój firmy oraz jej misji. Jednocześnie zapewnił, że GOG zamierza zmienić sposób i kontekst wykorzystywania tych narzędzi, kładąc większy nacisk na ludzki osąd i odpowiedzialność.

Nie planujemy składać jednoznacznych deklaracji w żadnym kierunku. Narzędzia AI są jedną z wielu technologii, które testujemy i sprawdzamy, a w określonych kontekstach realnie pomagają nam rozwijać firmę oraz realizować jej misję.

To, co zamierzamy zmienić, to sposób i zakres ich wykorzystania. Rozumiemy, że sięganie po nowe technologie nie oznacza rezygnacji z ludzkiego osądu.

Takie wyjaśnienia nie spotkały się jednak z entuzjazmem społeczności. W odpowiedziach użytkownicy zarzucali firmie brak jednoznaczności. Wielu komentujących podkreślało, że GOG był postrzegany jako platforma stawiająca na ochronę twórczości ludzkiej, etyczne podejście do biznesu oraz sprzeciw wobec praktyk kojarzonych z korporacyjnym upraszczaniem kosztów. W ich ocenie brak zdecydowanej deklaracji w sprawie AI podważa zaufanie, jakim serwis cieszył się przez lata.

Dodatkowe emocje wzbudziła informacja o zniknięciu KosmicznejPluskwy z GOG Cafe Discord. Gołębiewski wyjaśnił, że była to osobista decyzja pracownika, podyktowana presją i intensywnością reakcji społeczności, oraz poprosił o uszanowanie prywatności zespołu.

Źródło:https://www.pcgamer.com/software/ai/were-not-planning-on-making-absolute-statements-in-either-direction-gog-boss-says-about-generative-ai-leading-supporters-to-make-some-absolute-statements-in-one-very-specific-direction-absolutely-terrible-response/

