GOG odpowiada na zarzuty dotyczące AI. Stanowisko firmy nie uspokoiło społeczności

Kontrowersje wokół GOG nabrały tempa po tym, jak w styczniu użytkownicy forum serwisu zauważyli baner promocyjny, który ich zdaniem został wygenerowany przy użyciu sztucznej inteligencji. Sprawę potwierdził pracownik firmy identyfikujący się jako starszy grafik w zespole GOG. Przyznał on, że grafika była w całości wygenerowana przez AI, zaznaczając jednocześnie, że nie może szerzej komentować sprawy jako osoba niewystępująca w imieniu firmy.

Baner wygenerowany przez AI wywołał burzę. GOG odpowiada wymijająco

Początkowo GOG unikało oficjalnego stanowiska, ograniczając się do lakonicznego potwierdzenia, że firma jest świadoma toczącej się dyskusji. Dopiero później temat został poruszony podczas sesji AMA na Reddicie. Głos zabrał wówczas dyrektor zarządzający Maciej Gołębiewski, który podkreślił, że firma nie zamierza zajmować jednoznacznego stanowiska ani za, ani przeciw generatywnej sztucznej inteligencji. Jak wyjaśnił, narzędzia AI są jedną z wielu technologii testowanych przez GOG i w określonych zastosowaniach mogą wspierać rozwój firmy oraz jej misji. Jednocześnie zapewnił, że GOG zamierza zmienić sposób i kontekst wykorzystywania tych narzędzi, kładąc większy nacisk na ludzki osąd i odpowiedzialność.