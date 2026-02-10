Zaloguj się lub Zarejestruj

Ogromny sukces Pinokia. Fantastyczna sprzedaż Lies of P

Maciej Petryszyn
2026/02/10 20:40
Lies of P było debiutanckim projektem nieznanego wcześniej Round8 Studio. Dziś wiemy już, że był to projekt niezwykle udany.

I nie chodzi tutaj tylko o jakość samej produkcji. Ale również o jej przyjęcie i ogólną sprzedaż, która robi wrażenie.

Lies of P
Lies of P

Pinokio kupił zachodnich graczy

Okazuje się bowiem, że podstawowa wersja Lies of P, jak i wydany do niej dodatek Overture w sumie znalazły ponad 4 miliony nabywców. To oznacza, że od lata 2025 roku liczba ta zwiększyła się o 1 milion graczy. Nie ma w tym oczywiście przypadku, bo to właśnie latem na rynku ukazało się wspomniane Lies of P: Overture.

W tych wyliczeniach jest też inny ciekawy aspekt. Przypomnijmy, że Lies of P jest przedstawicielem gatunku soulslike’ów, którego korzenie wywodzą się z Azji. Niemniej aż 90% ze wspomnianych 4 milionów to kopie sprzedane na rynku zachodnim, czyli w Europie oraz Ameryce Północnej. Najwyraźniej więc zmodyfikowana wersja opowieści o Pinokiu nie do końca kupiła azjatyckich graczy.

Czytający te słowa mogą przy tym wszystkim czuć się nieco skołowani, bo przecież już pół roku od premiery Lies of P miało przyciągnąć przed ekrany 7 milionów użytkowników. Warto jednak mieć na uwadze od momentu premiery mroczna opowieść o tym, który chciał być prawdziwym chłopcem, dostępna jest również w ramach abonamentu Game Pass.

Tak czy inaczej, sukces pierwszej części i dodatku pozwolił Round8 Studio snuć plany na przyszłość. Obecnie więc koreańskie studio pracuje m.in. nad kontynuacją Lies of P, o której tak naprawdę niewiele wiadomo. Nie znamy ani jej tytułu, ani tego, czy nadal opowiadać będzie o losach Pinokia, czy też tym razem pokierujemy poczynaniami innej postaci z bajek.

Wiemy natomiast, że tzw. Lies of P 2 to tylko jeden z aż pięciu projektów Round8. Poza kontynuacją hitu z 2023 roku deweloperzy mają tworzyć też innego, nowego soulslike’a. Poza tym pod ich okiem powstawać mają również narracyjne RPG, survivalowa gra akcji, a także, co chyba najbardziej zaskakujące, symulator życia.

Źródło:https://tech4gamers.com/lies-of-p-and-overture-dlc-4-million-sales/

Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

