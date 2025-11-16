Zaloguj się lub Zarejestruj

GOG Preservation Program ma już rok. Z tej okazji ruszyła wyprzedaż gier na PC

Patrycja Pietrowska
2025/11/16 16:00
GOG.com świętuje rok swojej inicjatywy Preservation Program.

W listopadzie ubiegłego roku GOG wystartował z Preservation Program. Inicjatywa ta ma sprawiać, by gry retro „żyły wiecznie”, a platforma ponownie wydała całą masę klasycznych produkcji w zaktualizowanych, ulepszonych wersjach. Teraz, w ramach obchodów pierwszej rocznicy istnienia programu, GOG uruchomił specjalną wyprzedaż gier na PC.

GPP Promo – wyprzedaż gier na PC w GOG.com

Platforma GOG ruszyła z kolejną wyprzedażą gier na PC. Gracze znów mogą urozmaicić swoje cyfrowe biblioteki grami dostępnymi w niższych cenach. Poniżej przedstawiamy wybrane tytuły z oferty:
Pełna oferta dostępna jest w tym miejscu.

Źródło:https://www.gog.com/pl/promo/20251112_gpp_promo

Patrycja Pietrowska

