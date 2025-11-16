GOG Preservation Program ma już rok. Z tej okazji ruszyła wyprzedaż gier na PC

W listopadzie ubiegłego roku GOG wystartował z Preservation Program. Inicjatywa ta ma sprawiać, by gry retro „żyły wiecznie”, a platforma ponownie wydała całą masę klasycznych produkcji w zaktualizowanych, ulepszonych wersjach. Teraz, w ramach obchodów pierwszej rocznicy istnienia programu, GOG uruchomił specjalną wyprzedaż gier na PC.
GPP Promo – wyprzedaż gier na PC w GOG.com
Platforma GOG ruszyła z kolejną wyprzedażą gier na PC. Gracze znów mogą urozmaicić swoje cyfrowe biblioteki grami dostępnymi w niższych cenach. Poniżej przedstawiamy wybrane tytuły z oferty:
- Heroes of Might and Magic – 19,99 zł (zamiast 39,89 zł)
- Heroes of Might and Magic 2: Gold – 19,99 zł (zamiast 39,89 zł)
- Heroes of Might and Magic 3: Complete – 19,79 zł (zamiast 39,49 zł)
- Heroes of Might and Magic 4: Complete – 19,79 zł (zamiast 39,49 zł)
- Alpha Protocol – 59,59 zł (zamiast 89 zł)
- Dungeon Keeper 2 – 9,49 zł (zamiast 23,76 zł)
- Theme Hospital – 11,89 zł (zamiast 23,76 zł)
- Worms Armageddon – 27 zł (zamiast 53,99 zł)
- Dragon Age: Origins - Ultimate Edition – 31,59 zł (zamiast 79,09 zł)
- Anno 1404: Gold Edition – 29,99 zł (zamiast 59,89 zł)
- RollerCoaster Tycoon Deluxe – 11,49 zł (zamiast 22,99 zł)
- RollerCoaster Tycoon 2: Triple Thrill Pack – 19 zł (zamiast 37,99 zł)
- Tomb Raider: Legend – 15,49 zł (zamiast 30,99 zł)
- Blood Omen: Legacy of Kain – 12,79 zł (zamiast 25,49 zł)
- Legacy of Kain: Defiance – 15,49 zł (zamiast 30,99 zł)
- SimCity 2000 Special Edition – 11,89 zł (zamiast 23,76 zł)
- SimCity 3000 Unlimited – 19,79 zł (zamiast 39,49 zł)
- Ultima 1+2+3 – 11,89 zł (zamiast 23,76 zł)
- Wing Commander 3 Heart of the Tiger – 11,89 zł (zamiast 23,76 zł)
- Blade Runner – 23,39 zł (zamiast 35,99 zł)
Pełna oferta dostępna jest w tym miejscu.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!