GOG z nową inicjatywą. Dzięki Preservation Program klasyczne gry będą „żyć wiecznie”

Uruchamiamy GOG Preservation Program - oficjalną pieczęć na klasycznych grach, które zostały ulepszone przez GOG, z zaangażowaniem naszych własnych zasobów, aby zapewnić ich kompatybilność z nowoczesnymi systemami i uczynić je tak przyjemnymi w graniu, jak to tylko możliwe.

Inicjatywa ta została stworzona, aby sprawić, że gry będą żyć wiecznie i po raz kolejny zwrócić największą uwagę na to, co było w centrum naszej pracy przez ostatnie 16 lat: ochronę gier wideo.

Zaczynamy od ponownego wydania 100 klasycznych gier z naszego katalogu w zaktualizowanych, ulepszonych lub przetestowanych pod kątem jakości wersjach, w tym takich arcydzieł jak Heroes of Might and Magic 3, Resident Evil i Diablo + Hellfire. – przekazał GOG na platformie X.