Godzilla zyskuje przerażające nowe oblicze. Nadchodzi potężna transformacja

Wielki jaszczur będzie potężniejszy niż kiedykolwiek wcześniej.
Godzilla wciąż pozostaje najpopularniejszym potworem. Obecnie trwają prace nad nową częścią serii Godzilla i Kong oraz kontynuacja docenionego Godzilla Minus One, a na horyzoncie pojawia się zupełnie nowa wizja Króla Potworów. Komiksy wydawnictwa IDW wprowadzają szokującą transformację o nazwie Kai Sei, która może całkowicie odmienić oblicze ikonicznego kaiju.
Godzilla zyska nową, jeszcze potężniejszą formę
W fabule serii Godzilla wydaje się martwy, ale jego energia nie zniknęła. Potwór odradza się w formie czystej mocy uwięzionej w ciele nastolatka o imieniu Jacen. To oznacza, że Godzilla porzuca fizyczny kształt i przenosi swoje destrukcyjne możliwości na zupełnie nowy poziom. Twórcy określają tę przemianę jako Kai Sei i sugerują, że jej pełny potencjał dopiero zostanie ujawniony. W tym samym czasie z różnych stron Stanów Zjednoczonych zaczynają napływać kolejne kaiju, gotowe siać chaos bez obecności swojego króla.
Godzilla żyje wewnątrz nastoletniego chłopca, a legiony kaiju ruszają przez Amerykę. Godzilla powrócił. Bez fizycznego ciała. Czysta energia Kai Sei. Czysta furia. Obecnie uwięziona w Jacenie, a może to Jacen jest uwięziony w niej – ujawniono w oficjalnym opisie.
Zamieszanie dodatkowo wykorzystuje tajemnicza dziewczyna o imieniu May, która inicjuje potężne natarcie potworów zmierzających w kierunku farmy na Środkowym Zachodzie.
Transformacja Kai Sei musi sprostać mocnej konkurencji, gdyż w ostatnich latach powstało już kilka nowych wariantów bestii. W oficjalnym krótkometrażowym filmie od Toho zaprezentowano Burning Millennium Godzilla z ognistą energią, a w Godzilla i Kong: Nowe imperium potwór przejął siły innych kaiju dzięki ich DNA.
Scenarzysta serii Jake Williams zwraca uwagę, że to dopiero początek jeszcze bardziej oryginalnych pomysłów:
Komiksy mają być szalone. I osobiście nie widzę bardziej szalonego sposobu na zakończenie pierwszego aktu pierwszej od ponad dekady stałej serii o Godzilli niż poprzez uśmiercenie Godzilli. Jeśli ktoś czekał na odpowiedni moment, aby wskoczyć w tę opowieść, właśnie nadszedł. Dostarczamy Godzillę jakiej jeszcze nie było i spełniamy obietnicę pokazania chłopca z mocą Godzilli.
Kolejne zeszyty komiksów mają rozpocząć nową erę Króla Potworów, dzięki której Godzilla zyska kolejne potężne moce. Możliwe, że część z tych pomysłów zostanie wykorzystana w nadchodzących filmach.
