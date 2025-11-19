Godzilla zyskuje przerażające nowe oblicze. Nadchodzi potężna transformacja

Godzilla wciąż pozostaje najpopularniejszym potworem. Obecnie trwają prace nad nową częścią serii Godzilla i Kong oraz kontynuacja docenionego Godzilla Minus One, a na horyzoncie pojawia się zupełnie nowa wizja Króla Potworów. Komiksy wydawnictwa IDW wprowadzają szokującą transformację o nazwie Kai Sei, która może całkowicie odmienić oblicze ikonicznego kaiju.

Godzilla zyska nową, jeszcze potężniejszą formę

W fabule serii Godzilla wydaje się martwy, ale jego energia nie zniknęła. Potwór odradza się w formie czystej mocy uwięzionej w ciele nastolatka o imieniu Jacen. To oznacza, że Godzilla porzuca fizyczny kształt i przenosi swoje destrukcyjne możliwości na zupełnie nowy poziom. Twórcy określają tę przemianę jako Kai Sei i sugerują, że jej pełny potencjał dopiero zostanie ujawniony. W tym samym czasie z różnych stron Stanów Zjednoczonych zaczynają napływać kolejne kaiju, gotowe siać chaos bez obecności swojego króla.