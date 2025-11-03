Zaloguj się lub Zarejestruj

Nowa japońska Godzilla otrzymała tytuł. Pierwsza zapowiedź nadchodzącego filmu

Radosław Krajewski
2025/11/03 09:45
To kontynuacja wielkiego hitu Takashiego Yamazakiego z 2023 roku.

Podczas tegorocznego Godzilla Fest w Tokio japońskie studio Toho oficjalnie ujawniło tytuł kolejnej odsłony swojego kultowego cyklu o królu potworów. Nadchodzący film nosi nazwę Godzilla -0.0 (Godzilla Minus Zero) i będzie kontynuacją sukcesu Godzilli Minus One, która zdobyła Oscara za efekty specjalne.

Godzilla Minus One
Godzilla Minus One

Godzilla Minus Zero – oficjalny tytuł nowej japońskiej odsłony króla potworów

Toho potwierdziło, że za nowy projekt ponownie odpowiada Takashi Yamazaki, reżyser, scenarzysta i osoba odpowiedzialna za efekty wizualne w poprzednim filmie. Produkcją zajmą się studia Toho Studios oraz Robot, a za efekty specjalne odpowiada znany z Minus One zespół Shirogumi. Poniżej zobaczycie krótką zapowiedź, w której ujawniono oficjalny tytuł nowego filmu.

Ujawnienie tytułu Godzilla Minus Zero wywołało spore poruszenie wśród fanów, którzy od miesięcy spekulowali o możliwej kontynuacji. Nazwa filmu sugeruje symboliczny reset opowieści, a jednocześnie nawiązuje do poprzedniej produkcji. Nie ujawniono jeszcze szczegółów fabuły ani daty premiery, ale wszystko wskazuje na to, że Toho zamierza kontynuować wątki zapoczątkowane w historii osadzonej tuż po II wojnie światowej.

GramTV przedstawia:

Poprzedni film Yamazakiego, Godzilla Minus One, okazał się ogromnym sukcesem zarówno artystycznym, jak i finansowym. W Japonii zarobił ponad 7,6 miliarda jenów, stając się najbardziej dochodową japońską produkcją z serii o Godzilli w historii. W Ameryce zdobył ponad 56 milionów dolarów, co uczyniło go najlepiej zarabiającym japońskojęzycznym filmem aktorskim w Ameryce. Dodatkowo zdobył Oscara za najlepsze efekty specjalne, co było pierwszym takim wyróżnieniem dla japońskiego filmu w tej kategorii.

Saga o Godzilli, zapoczątkowana przez Ishirō Hondę w 1954 roku, stała się jednym z filarów japońskiej kultury popularnej. Od tamtej pory Toho zrealizowało ponad trzydzieści filmów o gigantycznym potworze, a amerykańskie studia dołożyły kilka własnych produkcji, w tym tytuły należące do tzw. MonsterVerse.

Źródło:https://variety.com/2025/film/news/godzilla-minus-zero-toho-1236568163/

Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

