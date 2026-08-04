Ariana Grande ma już dość. Przerwała koncert, by wyjaśnić swoją decyzję

Po fali spekulacji wokół swojej przyszłości piosenkarka postanowiła osobiście zwrócić się do fanów.
Ariana Grande, jedna z największych gwiazd współczesnej muzyki pop, zapowiedziała przerwę od działalności artystycznej. Po medialnych doniesieniach i licznych spekulacjach wokół swojej decyzji piosenkarka postanowiła wyjaśnić wszystko osobiście podczas koncertu w Chicago.
Ariana Grande: „To nie była impulsywna decyzja”
Kilka dni temu przedstawiciel Ariany Grande poinformował, że po zakończeniu trasy Eternal Sunshine, której finał zaplanowano na początek września, artystka wycofa się z życia publicznego. Równocześnie ogłoszono, że zrezygnowała z udziału w londyńskiej inscenizacji musicalu Stephena Sondheima Sunday in the Park With George. Do sprawy odniosła się sama artystka podczas pierwszego z trzech koncertów w hali United Center w Chicago. W pewnym momencie przerwała występ i zwróciła się bezpośrednio do publiczności.
Kiedy pojawiają się historie, które nie wychodzą bezpośrednio ode mnie, wszystko zaczyna być wyolbrzymiane. Dlatego chciałam powiedzieć wam to osobiście, bo bardzo was kocham. To ogłoszenie nie było reakcją na cokolwiek, nie było też impulsywną decyzją.
Piosenkarka stanowczo podkreśliła również, że planowała przerwę od dawna i nie ma ona związku z komentarzami dotyczącymi jej wyglądu czy życia prywatnego.
Zaplanowałam to po cichu już dawno temu. To przemyślana decyzja, podjęta z poczucia sprawczości. Chcę, żebyście wiedzieli, że wiele rzeczy może być jednocześnie prawdą. Słyszałam, że niektórzy martwią się, że negatywne głosy odbierają mi radość. Muszę jednak powiedzieć, że jest dokładnie, kurwa, odwrotnie. Naprawdę nie o to chodzi. Granice trzeba stawiać. Ludzie czasem potrzebują przerwy. A jednocześnie ta trasa była i nadal jest najwspanialszym doświadczeniem mojego życia zawodowego i twórczego.
Na zakończenie Grande zapewniła fanów, że medialny szum nie wpływa na jej decyzje ani sposób postrzegania własnego życia.
GramTV przedstawia:
Bez względu na to, jaki szum panuje wokół, nic nie będzie dla mnie bardziej prawdziwe ani ważniejsze od miłości, którą się ze sobą dzielimy. Reszta tego gówna nie jest moim ciężarem, więc go nie dźwigam. Musiałam wyjść tutaj i to wyjaśnić dla was wszystkich, bo was kocham. Ta trasa była najbardziej uzdrawiającym, najpiękniejszym, najbardziej wyjątkowym doświadczeniem mojego życia.
Ariana Grande to jedna z najpopularniejszych współczesnych artystek, która zdobyła światową sławę jako piosenkarka, autorka tekstów i aktorka. W ostatnich latach dała się poznać również fanom kina, wcielając się w Glindę w filmowych adaptacjach musicalu Wicked.
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