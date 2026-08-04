Ariana Grande ma już dość. Przerwała koncert, by wyjaśnić swoją decyzję

Ariana Grande, jedna z największych gwiazd współczesnej muzyki pop, zapowiedziała przerwę od działalności artystycznej. Po medialnych doniesieniach i licznych spekulacjach wokół swojej decyzji piosenkarka postanowiła wyjaśnić wszystko osobiście podczas koncertu w Chicago.

Ariana Grande: „To nie była impulsywna decyzja”

Kilka dni temu przedstawiciel Ariany Grande poinformował, że po zakończeniu trasy Eternal Sunshine, której finał zaplanowano na początek września, artystka wycofa się z życia publicznego. Równocześnie ogłoszono, że zrezygnowała z udziału w londyńskiej inscenizacji musicalu Stephena Sondheima Sunday in the Park With George. Do sprawy odniosła się sama artystka podczas pierwszego z trzech koncertów w hali United Center w Chicago. W pewnym momencie przerwała występ i zwróciła się bezpośrednio do publiczności.