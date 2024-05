God of War Ragnarok zmierza na PC? Według informatora niebawem otrzymamy zapowiedź

Jak przekazuje w mediach społecznościowych znany informator billbil-kun, wkrótce powinniśmy otrzymać zapowiedź God of War Ragnarok w wersji na PC. Nie została podana dokładna data tego wydarzenia, jednak komentujący wpis sugerują, że ogłoszenie może nastąpić podczas czerwcowego Summer Game Fest . Należy jednak pamiętać, że wieści od insidera nie są oficjalne, dlatego warto potraktować je z przymrużeniem oka.

W marcu na komputerach osobistych pojawiło się Horizon: Forbidden West – Edycja Kompletna . Tymczasem okazuje się, że wkrótce pecetowi gracze mogą otrzymać zapowiedź kolejnego ekskluzywnego tytułu PlayStation, który trafi na ich sprzęt. Mowa o God of War Ragnarok – ogłoszenie wydania na PC ma nastąpić niebawem.

Trzeba równocześnie przyznać, że wydanie God of War Ragnarok na PC nie byłoby szczególnie zaskakującym posunięciem ze strony Sony. Wspomniany powyżej Horizon: Forbidden West zadebiutował już w Edycji Kompletnej na komputerach osobistych, a za kilka dni gracze pecetowi otrzymają Ghost of Tsushima Director’s Cut. Można zatem całkiem bezpiecznie założyć, że God of War Ragnarok czeka podobny los.

God of War Ragnarok trafił na rynek w 2022 roku. Gra zadebiutowała na PlayStation 4 oraz PlayStation 5.

