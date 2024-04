Ceniona gra z PC i PlayStation może trafić wkrótce na konsole Xbox Series X/S

Kena: Bridge of the Spirits zebrała naprawdę niezłe recenzje . Z baśniową produkcją studia Ember Lab nie mieli niestety okazji zapoznać się użytkownicy sprzętów Microsoftu. Niewykluczone jednak, że sytuacja ta wkrótce ulegnie zmianie. Wspomniany tytuł otrzymał bowiem nową klasyfikację wiekową, która sugeruje, że gra trafi niebawem w ręce użytkowników konsol Xbox.

Warto dodać, że Kena: Bridge of the Spirits przypadło do gustu nie tylko recenzentom, ale również samym graczom . Potwierdzają to zarówno średnia ocen na Metacritic , jak i opinie na Steam . Na platformie Valve wspomniana produkcja otrzymała ponad 11 tysięcy recenzji, z czego aż 92% stanowią oceny pozytywne.

Na koniec przypomnijmy, że Kena: Bridge of Spirits dostępne jest obecnie na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4 i PlayStation 5. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat produkcji studia Ember Lab, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Kena: Bridge of Spirits – Najlepsza Zelda tego roku.

Wczytywanie ramki mediów.