Recenzje gry God of War: Ragnarok pojawią się na długo przed premierą

Wygląda na to, że japońska korporacja jest pewna sukcesu – recenzje gry pojawią się naprawdę wcześnie.

Do premiery wyczekiwanej gry God of War: Ragnarok został już tylko nieco ponad miesiąc. Chyba nietrudno się domyślić, że Sony liczy na ogromny sukces w przypadku tej produkcji. Co więcej, jak podaje serwis Twisted Voxel, japońska korporacja jest pewna swego – tak bardzo, że recenzje tytułu mają pojawić się 2 listopada, a więc na tydzień przed premierą. Tego samego dnia zainteresowani będą również mogli rozpocząć pobieranie plików na konsolach PlayStation 4 i PlayStation 5.

God of War: Ragnarok będzie wielkim sukcesem?

Oczywiście, trzeba pamiętać, że są to niepotwierdzone oficjalnie informacje – przynajmniej jeśli chodzi o embargo na recenzje, ponieważ informacje o preloadzie pojawiły się w sieci dzięki zrzutom ekranu użytkowników konsol PlayStation. Pozostaje jedynie czekać na potwierdzenie (lub zaprzeczenie) tych wieści przez samo Sony.

Przypomnijmy, że God of War: Ragnarok zadebiutuje na rynku 9 listopada bieżącego roku na konsolach PlayStation 4 oraz PlayStation 5. Po więcej informacji zapraszamy do naszej encyklopedii.