Star Wars Jedi: Ocalały trafi wkrótce na PS4 i Xbox One? Nowe poszlaki w sieci

Już w sierpniu 2023 roku zapowiedziano, że Star Wars Jedi: Ocalały trafi na PlayStation 4 i Xbox One . Od tamtego czasu nie otrzymaliśmy jednak żadnych informacji na temat wersji na konsole 8. generacji Sony i Microsoftu. Niewykluczone jednak, że wkrótce się to zmieni, a posiadacze wspomnianych platform będą mieli niebawem okazję zapoznać się z kontynuacją przygód Cala Kestisa.

Wygląda jednak na to, że prace nad Star Wars Jedi: Ocalały w wersji na PlayStation 4 i Xbox One zmierzają ku końcowi . Gry trafiają bowiem w ręce organów regulacyjnych w końcowej fazie produkcji i można bezpiecznie założyć, że podobnie jest również tym razem. Niewykluczone więc, że Electronic Arts ujawni wkrótce, kiedy posiadacze konsol poprzedniej generacji Sony i Microsoftu będą mogli zagrać w sequel Star Wars Jedi: Upadły Zakon.

Na koniec przypomnijmy, że Star Wars Jedi: Ocalały dostępne jest obecnie na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat najnowszej produkcji studia Respawn Entertainment, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Star Wars Jedi: Ocalały. To byłaby wzorcowa kontynuacja, ale…

