Star Wars Outlaws coraz bliżej? Gra otrzymała kolejną klasyfikację wiekową

W zeszłym tygodniu informowaliśmy, że Star Wars zostało sklasyfikowane w Korei Południowej. Okazuje się jednak, że to nie koniec informacji na temat wspomnianego tytułu. Wygląda na to, że prace nad nową grą skierowaną do miłośników Gwiezdnych wojen rzeczywiście zmierzają ku końcowi. Nadchodząca produkcja deweloperów ze studia Massive Entertainment doczekała się bowiem kolejnej klasyfikacji wiekowej.

Star Wars Outlaws sklasyfikowane w Australii

Kilka dni temu Star Wars Outlaws zostało sklasyfikowane przez Australian Classification Board. Nadchodząca produkcja studia Massive Entertainment otrzymała kategorię M, co oznacza, że w Australii gra będzie skierowana do graczy powyżej 15. roku życia. Niestety na stronie australijskiej organizacji na próżno szukać dodatkowych informacji na temat nowej gry dla fanów Gwiezdnych wojen.