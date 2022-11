God of War Ragnarok wyglądałby rewelacyjnie na PS1. Demake porównany z wersją na PS5

God of War Ragnarok w ubiegłym tygodniu zadebiutował na polskim rynku nie bez problemów. W niektórych wydaniach pudełkowych zabrakło polskiego dubbingu i dopiero wczoraj Sony poinformowało o możliwości pobrania brakujących plików w wersji na PlayStation 5. Jedną z największych zalet najnowszej produkcji Sony Santa Monica jest imponująca oprawa graficzna, która wykorzystuje możliwości najnowszej konsoli japońskiej firmy. Ale co by było, gdyby nowe przygody Kratosa zadebiutowały 25 lat temu? Kanał Jackarte zaprezentował swoją wersję demake’u gry, prezentując oprawę graficzną godną pierwszych trójwymiarowych produkcji. Mimo to God of War Ragnarok wciąż wygląda świetnie.

God of War Ragnarok wygląda dobrze nawet na pierwszym PlayStation

Krótki zwiastun demake’u prezentuje kilka słynnych scen z drugiej nordyckiej przygody Kratosa. Na materiale możemy zobaczyć byłego boga wojny wraz z synem Atreusem, a także potężnych bogów, na czele z Tyrem i Freyą. W pewnym momencie zaprezentowano również ogromnego przeciwnika, naprzeciwko któremu stanął Kratos, a także nieporadnie wyglądającą scenę, w której główny bohater chwyta kwadratową rękę jednej z postaci.