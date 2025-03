God of War Ragnarok tanio na PlayStation 5. Wersja pudełkowa w promocji

Sony świętuje 20-lecie serii God of War i z tej okazji zapowiedziano Dark Odyssey Collection, czyli nową aktualizacją, zawierającą skórki postaci oraz skiny broni do God of War Ragnarok, inspirowane pierwszymi greckimi przygodami Kratosa. Jeżeli więc jeszcze nie posiadacie swojego egzemplarza gry w wersji na PlayStation 5, to teraz jest najlepsza okazja, aby się w niego zaopatrzyć. W sklepie Neonet trwa promocja, w której kupicie God of War Ragnarok w wersji pudełkowej w atrakcyjnej cenie.

God of War Ragnarok – wersja na PlayStation 5 w promocji

W sklepie wystartowała promocja na najnowsze przygody Kratosa i jego syna Atreusa. Obecnie grę w wersji na PlayStation 5 kupicie za 149 zł. Podczas zakupu musicie wpisać kod rabatowy: BEDE. Standardowa cena gry wynosi 319,99 zł.