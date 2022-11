God of War: Ragnarok kryje nawiązania do ponad 10 innych gier PlayStation

W najnowszej odsłonie cyklu God of War, czyli grze God of War: Ragnarok, możemy natrafić na różne sekrety oraz tak zwane znajdźki. Wśród tych drugich znajdziemy między innymi 14 różnych poematów Kvasira, boga mitologii nordyckiej, który zna odpowiedź na każde zadane mu pytanie. Okazuje się, że wspomniane poematy to nawiązania do innych produkcji Sony. Redaktorzy serwisu Game Rant sporządzili listę tych tytułów – zamieszczamy ją poniżej.

The Sunrise of Nothingness – Horizon

Large Society Ground Orb, The Performance – MLB The Show

We Who Remain, Part the Second – The Last of Us

Tool and Bang – Ratchet and Clank

Afterlife Abandonment – Death Stranding

Visions After Rest – Dreams

Spirits Within Walls – Concrete Genie

Celestial Construct – Astro's Playroom

Upon Pursuing a Place Not Marked on Maps – Uncharted

Trip – Journey

Eastern Specter – Ghost of Tsushima

An Organization: In the Future – The Order: 1886

Sanguinity – Bloodborne

The Dead Do Not Ride – Days Gone