Ta szalona teoria o Avengers: Doomsday wywróci do góry nogami wszystko, co wiedzieliśmy o Iron Manie

Według fanów Marvel może szykować zwrot akcji, który całkowicie zmieni historię Tony'ego Starka. Choć to wyłącznie spekulacje, dyskusja nabiera rozpędu po premierze zwiastuna Avengers: Doomsday.
Pierwszy zwiastun Avengers: Doomsday rozpalił wyobraźnię fanów Marvela. Największą zagadką pozostaje postać Doktora Dooma, w którego wciela się Robert Downey Jr. – aktor przez ponad dekadę kojarzony z rolą Iron Mana. Marvel Studios zapowiedziało już, że film wyjaśni, dlaczego Doom ma twarz Tony'ego Starka. W oczekiwaniu na odpowiedź w sieci pojawiła się teoria, która mogłaby całkowicie zmienić historię jednej z najważniejszych postaci MCU.
Według fanów Tony Stark mógł nigdy nie być synem Howarda i Marii Stark
Najgłośniejsza z teorii zakłada, że Tony Stark nie był biologicznym synem Howarda i Marii Stark. Zwolennicy tej hipotezy twierdzą, że małżeństwo miało stracić własne dziecko i potajemnie adoptować chłopca, który w rzeczywistości był wariantem Victora Von Dooma. Na poparcie tej tezy część fanów wskazuje scenę z Avengers: Koniec gry, w której Tony spotyka swojego ojca podczas podróży w czasie. Według nich chronologia wydarzeń związanych z ciążą Marii Stark nie do końca zgadza się z wiekiem przyszłego Iron Mana. Dla wielu jest to wskazówka, że Marvel celowo pozostawił miejsce na późniejsze wyjaśnienie.
Pojawiają się również bardziej rozbudowane wersje tej teorii. Jedna z nich sugeruje, że Kang Zdobywca miał usunąć Victora Von Dooma z multiwersum, aby pozbyć się potencjalnego rywala, a jego istnienie zostało przywrócone dopiero po wydarzeniach z serialu Loki. W takim scenariuszu wizje przyszłości, które przez lata prześladowały Tony'ego Starka, miałyby być wspomnieniami należącymi tak naprawdę do Dooma.
GramTV przedstawia:
Warto podkreślić, że Marvel Studios nie potwierdziło żadnej z tych teorii. Są to wyłącznie spekulacje fanów próbujących wyjaśnić, dlaczego Robert Downey Jr. powraca do MCU jako zupełnie inna postać. Sama koncepcja budzi jednak ogromne emocje. Część fanów uważa, że takie rozwiązanie mogłoby nadać historii Tony'ego Starka nowy wymiar, pokazując, że przez całe życie walczył z przeznaczeniem prowadzącym go ku mrocznej ścieżce Victora Von Dooma.
Nie brakuje jednak głosów krytycznych. Przeciwnicy teorii przekonują, że ujawnienie, iż Iron Man przez cały czas był w rzeczywistości wariantem Dooma, podważyłoby znaczenie jego poświęcenia w Avengers: Koniec gry i osłabiło rozwój jednej z najlepiej napisanych postaci całego MCU. Jest też trzecia grupa fanów, która uważa, że... Marvel wcale nie musi tłumaczyć podobieństwa obu bohaterów. W końcu istnienie multiwersum pozwala na współistnienie różnych postaci o tej samej twarzy, bez konieczności zmieniania historii Tony'ego Starka.
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