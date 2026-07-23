Ta szalona teoria o Avengers: Doomsday wywróci do góry nogami wszystko, co wiedzieliśmy o Iron Manie

Pierwszy zwiastun Avengers: Doomsday rozpalił wyobraźnię fanów Marvela. Największą zagadką pozostaje postać Doktora Dooma, w którego wciela się Robert Downey Jr. – aktor przez ponad dekadę kojarzony z rolą Iron Mana. Marvel Studios zapowiedziało już, że film wyjaśni, dlaczego Doom ma twarz Tony'ego Starka. W oczekiwaniu na odpowiedź w sieci pojawiła się teoria, która mogłaby całkowicie zmienić historię jednej z najważniejszych postaci MCU.

Według fanów Tony Stark mógł nigdy nie być synem Howarda i Marii Stark

Najgłośniejsza z teorii zakłada, że Tony Stark nie był biologicznym synem Howarda i Marii Stark. Zwolennicy tej hipotezy twierdzą, że małżeństwo miało stracić własne dziecko i potajemnie adoptować chłopca, który w rzeczywistości był wariantem Victora Von Dooma. Na poparcie tej tezy część fanów wskazuje scenę z Avengers: Koniec gry, w której Tony spotyka swojego ojca podczas podróży w czasie. Według nich chronologia wydarzeń związanych z ciążą Marii Stark nie do końca zgadza się z wiekiem przyszłego Iron Mana. Dla wielu jest to wskazówka, że Marvel celowo pozostawił miejsce na późniejsze wyjaśnienie.