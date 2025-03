Uwaga, nie żartujemy: zapowiedziano Goat Direct – prezentację dotyczącą serii Goat Simulator

Transmisja odbędzie się w rocznicę premiery pierwszego Goat Simulator i przyniesie światowe zapowiedzi dotyczące Goat Simulator 3, a także ogłoszenia od partnerów Coffee Stain North. Wśród nich znajdzie się aktualizacja na temat Goat Simulator: The Card Game, a także „wiele innych, ściśle tajnych nowości”. Co ciekawe, Goat Direct odbędzie się 1 kwietnia o 16:00 czasu polskiego…

Jeśli jakimś cudem ostatnie lata spędziliście pod kamieniem i nie wiecie czym jest Goat Simulator – spieszę z pomocą. Jest to seria humorystycznych gier sandboksowych stworzonych przez Coffee Stain Studios, w której gracz wciela się w, by następie siać totalny chaos. Gra zyskała ogromną popularność dzięki absurdalnemu humorowi, pełnej swobodzie rozgrywki i celowo niedopracowanej fizyce, co prowadzi do wielu komicznych błędów i glitchy.

Goat Simulator to jedna z tych gier, które pokazały, że nie wszystko musi być poważne i dopracowane do perfekcji, by odnieść sukces. Produkcja zainspirowała inne studia do stworzenia równie absurdalnych gier jak choćby Untitled Goose Game czy I Am Bread i przy okazji udowodniła, że nawet głupi pomysł może stać się globalnym fenomenem.

Czekacie na Goat Direct? Przypominamy – 1 kwietnia godzina 16:00.