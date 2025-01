„Mieliśmy szalone pomysły”. Reżyser Wiedźmina 3 wyjaśnia powody odejścia z CD Projekt Red

Konrad Tomaszkiewicz, reżyser Wiedźmina 3, udzielił wywiadu dla magazynu PC Gamer, w którym wyjaśnił, dlaczego zdecydował się opuścić CD Projekt Red i założyć własne studio, Rebel Wolves. Tomaszkiewicz, który pracował także przy Cyberpunku 2077, wyjaśnił, że jego decyzja podyktowana była pragnieniem stworzenia czegoś unikalnego wraz z przyjaciółmi. W rozmowie ze wspomnianym portalem deweloper przyznał też, że jego zespół ma „szalone pomysły”.

Założyłem Rebel Wolves, ponieważ czułem, że chcę stworzyć coś unikalnego z moimi przyjaciółmi. Oczywiście, ogromnie kochamy gry RPG i to, co zostało zrobione w przeszłości. Ale czuję, że te zasady rządzące grami RPG można rozszerzyć i rozwinąć. Mieliśmy szalone pomysły. Wiedzieliśmy, że jeśli chcemy je zrealizować, musimy otworzyć własne studio, bo trudno byłoby przekonać jakąkolwiek dużą firmę – bez posiadania istniejącej marki – do zmiany, zrobienia czegoś nowego i odważnego. To ryzykowne, bo wprowadzamy rozwiązania, które są nowe.

A druga sprawa to fakt, że mamy studio, w którym pracujemy z ludźmi, będąc wśród nich, a nie jak w większych studiach, gdzie jest to trudniejsze. Czułem, że mniejszy zespół jest w stanie osiągnąć więcej, bo komunikacja wewnątrz zespołu jest łatwiejsza, łatwiej rozmawiać o wizji. Łatwiej poczuć twórczy zapał i stworzyć coś wyjątkowego. – przekazał Konrad Tomaszkiewicz.