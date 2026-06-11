To będzie niesamowita droga porażka nowego filmu z Tomem Cruisem? Budżet niczym wielkich blockbusterów, a to zwykły dramat

Warner Bros. najwyraźniej przestrzeliło z tym projektem.

Warner Bros. nie zamierza rezygnować z ambitnych projektów twórców z autorskim charakterem. Najnowszym przykładem jest Digger, czyli czarna komedia w reżyserii Alejandro Gonzáleza Iñárritu, w której główną rolę zagra Tom Cruise. Choć premiera filmu odbędzie się dopiero jesienią przyszłego roku, wokół produkcji już pojawiają się gorące dyskusje dotyczące jej budżetu. Digger – nowy film z Tomem Cruisem miał kosztować nawet 200 milionów dolarów Według oficjalnych informacji przekazywanych przez przedstawicieli Warner Bros. koszt realizacji Diggera miał wynieść około 125 milionów dolarów. Coraz więcej źródeł branżowych sugeruje jednak, że rzeczywista kwota może być znacznie wyższa. Nieoficjalne doniesienia wskazują, że budżet filmu zbliża się nawet do granicy 200 milionów dolarów.

Jeżeli te informacje okażą się prawdziwe, Digger stanie się jednym z najdroższych autorskich projektów ostatnich lat. Tego typu produkcje zazwyczaj nie mogą liczyć wyłącznie na widowiskowy sukces kasowy. W ich przypadku równie istotne są przychylne recenzje oraz obecność podczas sezonu nagród. Digger wpisuje się w szerszą strategię Warner Bros., które w 2026 roku wyraźnie stawia na kosztowne filmy tworzone przez uznanych reżyserów. Wśród nich znajdują się również Panna młoda Maggie Gyllenhaal z budżetem szacowanym na około 100 milionów dolarów, Wichrowe wzgórza Emerald Fennell za około 90 milionów dolarów oraz Koniec ulicy Dębowej Davida Roberta Mitchella, którego koszt realizacji wyniósł około 80 milionów dolarów.

GramTV przedstawia:

Największą niewiadomą pozostaje jednak właśnie współpraca Iñárritu i Cruise'a. Twórcy zapowiadają produkcję, która ma wyróżniać się na tle współczesnego kina. Sam reżyser sugerował wcześniej, że aktor zaskoczy widzów swoją kreacją. Dużą rolę mają odegrać również rozbudowane efekty charakteryzatorskie. W efekcie pojawiły się spekulacje, że może to być jedna z największych szans Cruise'a na zdobycie pierwszego w karierze Oscara w kategorii aktorskiej. Mimo że do premiery pozostało niewiele ponad cztery miesiące, kampania promocyjna filmu pozostaje wyjątkowo skromna. Widzowie, którzy odwiedzili pokazy kinowych wznowień Top Gun oraz Top Gun: Maverick, mogli zobaczyć krótki teaser Diggera. Materiał nie został jednak oficjalnie opublikowany w internecie. W ubiegłym miesiącu zwiastun na krótko wyciekł do sieci, lecz został szybko usunięty przez Warner Bros. Dla Iñárritu będzie to pierwsza pełnometrażowa produkcja od czasu Bardo, fałszywa kronika garści prawd, które spotkało się z chłodnym przyjęciem krytyków i zdobyło jedynie nominację do Oscara za zdjęcia. Wcześniej reżyser odpowiadał za Zjawę, nagrodzoną Oscarami między innymi za reżyserię oraz rolę Leonardo DiCaprio. Film zarobił na całym świecie ponad 532 miliony dolarów. Przypomnijmy, że premiera Diggera została zaplanowana na 2 października 2026 roku.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.