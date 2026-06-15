Giganci technologiczni wściekli. Wielka Brytania zakaże social mediów nastolatkom

To właśnie Wielka Brytania zamierza ograniczyć dostęp nieletnich do mediów społecznościowych . Co nie wszystkim się spodobało.

Dzisiaj robimy odważny i znaczący krok w kierunku stworzenia bezpieczniejszego, zdrowszego życia w sieci dla naszych dzieci i przyszłych pokoleń. Firmy technologiczne miały niezliczone okazje, by zapewnić dzieciom bezpieczeństwo, a mimo to nie podjęły działań. Dlatego właśnie odbieramy władzę technologicznym gigantom i oddajemy ją z powrotem w ręce rodziców. Moją siłą napędową zawsze było zapewnienie każdemu dziecku, bez względu na pochodzenie, najlepszego możliwego startu w życie. I to właśnie przyniosą te przepisy.

Rodzice chcą zapewnić swoim dzieciom bezpieczeństwo i szczęście, ale świat online sprawił, że jest to trudniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Usłyszałem bezpośrednio od rodzin, które wręcz błagają o zmiany, i zrobimy to, co do nas należy, aby im pomóc. Dlatego idziemy dalej niż jakikolwiek inny kraj na świecie, wprowadzając zakaz korzystania z mediów społecznościowych dla osób poniżej 16. roku życia oraz wdrażając szersze zabezpieczenia, aby oddać dzieciom ich dzieciństwo. To jest nienaruszalna granica [dosł. *linia na piasku*]. Technologiczni giganci mieli swoją szansę i zawiedli, dlatego wkraczamy my, aby chronić dzieci, wspierać rodziców i wyznaczyć nową normę dla przyszłych pokoleń.

Plany brytyjskiego rządu ogłosił premier, Keir Starmer. Lider Partii Pracy zapowiedział nowe przepisy, będące następstwem przeprowadzonych na początku roku konsultacji rządowych z dziećmi oraz dorosłymi. Tak więc w ramach nowych przepisów osoby poniżej 16. roku życia otrzymają zakaz korzystania z platform społecznościowych . W gronie tym znalazły się m.in. TikTok, Instagram oraz Snapchat. Według zapewnień Starmera rzeczony zakaz miałby zacząć obowiązywać już na początku 2027 roku. To oznaczałoby, iż dostawcy usług będą mieli niewiele ponad pół roku, by dostosować się do nowych realiów.

Od momentu wejścia prawa w życie osoby mające mniej niż 16 lat nie będą mogły pobrać na swoje urządzenia Snapchata, TikToka, YouTube'a, Instagrama, Facebooka oraz X, a do tego będą miały zakaz prowadzenia streamów. Z kolei korzystanie z chatbotów symulujących relacje romantyczne czy seksualne będzie dostępne dopiero po ukończeniu 18. roku życia. Jak nietrudno się domyślić, nowe zapisy nie przypadły do gustu tych, w których uderzą, czyli cyfrowym gigantom. Zapowiedź Starmer skrytykowały już Meta, YouTube oraz Snapchat, zwracając uwagę, że według nich zakaz popchnie dzieci do bardziej niebezpiecznych zakątków internetu.

Jak widzieliśmy w Australii, zakazy niosą ze sobą ryzyko izolowania nastolatków od społeczności internetowych oraz informacji, a także spychania ich ku nieuregulowanym alternatywom, które pozbawione są wbudowanych zabezpieczeń i kontroli rodzicielskiej – powiedział rzecznik Mety.

Ogólne zakazy wypychają dzieci z takich moderowanych, nadzorowanych i korzystnych przestrzeni w stronę anonimowych, mniej bezpiecznych usług – wyczytamy z kolei w oświadczeniu YouTube’a.

Ponieważ większość czasu spędzanego na Snapchacie upływa na prywatnych wiadomościach między przyjaciółmi i rodziną, całkowity zakaz, który odłącza nastolatków od tych relacji, wcale nie czyni ich bezpieczniejszymi – może po prostu zepchnąć ich na mniej bezpieczne platformy – to zaś wypowiedź przedstawicieli Snapchata.

Pod koniec ubiegłego roku podobny zakaz wprowadziła już Australia. Z kolei w Polsce Krzysztof Gawkowski, minister cyfryzacji, już kilka tygodni temu zapowiadał prace nad projektem związanym z ograniczeniem dostępu do mediów społecznościowych dla osób poniżej 16. roku życia.