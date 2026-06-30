Blizzard wykonuje kolejny krok w walce z World of Warcraft Project Ascension. Do pozwanych trafią sądowe wezwania

Dalszy rozwój wydarzeń nie jest zaskoczeniem. Wcześniej firma podjęła już działania wobec innego popularnego projektu fanowskiego, jakim było Turtle WoW. W związku z tamtą sprawą wielu obserwatorów spodziewało się, że Blizzard będzie konsekwentnie ścigał również inne nieoficjalne serwery wykorzystujące markę World of Warcraft. Mimo to społeczność fanowska nie zaprzestała tworzenia alternatywnych projektów. Po problemach Turtle WoW część fanów rozpoczęła rozwój kolejnego nieoficjalnego serwera o nazwie OctoWoW, który również bazuje na świecie World of Warcraft.

Na razie nie wiadomo, jaką linię obrony przyjmą twórcy Project Ascension ani jak długo potrwa całe postępowanie sądowe. Najbliższym istotnym terminem będzie upływ 21 dni od doręczenia wezwań, kiedy pozwani będą zobowiązani do formalnej odpowiedzi przed sądem.