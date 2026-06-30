Blizzard wykonuje kolejny krok w walce z World of Warcraft Project Ascension. Do pozwanych trafią sądowe wezwania

Blizzard Entertainment kontynuuje działania prawne przeciwko twórcom nieoficjalnego serwera Project Ascension, opartego na popularnym MMORPG World of Warcraft. Firma wykonała kolejny etap postępowania sądowego, składając wniosek o wydanie i doręczenie oficjalnych wezwań sądowych wszystkim pozwanym w sprawie.
Blizzard kontynuuje walkę z nieoficjalnymi serwerami
Dokumenty zostały złożone w miniony weekend. Po ich doręczeniu pozwani będą mieli 21 dni na przedstawienie odpowiedzi na pozew lub złożenie odpowiedniego wniosku do sądu. Jeśli tego nie zrobią, sąd będzie mógł wydać wyrok zaoczny na korzyść Blizzarda, przyznając firmie środki prawne, o które wnioskuje, w tym żądany nakaz sądowy. Jest to kolejny etap postępowania, który ma na celu ochronę praw własności intelektualnej związanych z marką World of Warcraft. Samo złożenie wniosków o doręczenie wezwań nie kończy sprawy, lecz rozpoczyna formalny proces, w którym pozwani będą musieli odnieść się do zarzutów przedstawionych przez Blizzard.
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