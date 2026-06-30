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Blizzard wykonuje kolejny krok w walce z World of Warcraft Project Ascension. Do pozwanych trafią sądowe wezwania

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2026/06/30 10:30
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Czy Project Ascension będzie kolejnym nieoficjalnym serwerem World of Warcraft, który padnie pod naporem Blizzarda?

Blizzard Entertainment kontynuuje działania prawne przeciwko twórcom nieoficjalnego serwera Project Ascension, opartego na popularnym MMORPG World of Warcraft. Firma wykonała kolejny etap postępowania sądowego, składając wniosek o wydanie i doręczenie oficjalnych wezwań sądowych wszystkim pozwanym w sprawie.

World of Warcraft
World of Warcraft

Blizzard kontynuuje walkę z nieoficjalnymi serwerami

Dokumenty zostały złożone w miniony weekend. Po ich doręczeniu pozwani będą mieli 21 dni na przedstawienie odpowiedzi na pozew lub złożenie odpowiedniego wniosku do sądu. Jeśli tego nie zrobią, sąd będzie mógł wydać wyrok zaoczny na korzyść Blizzarda, przyznając firmie środki prawne, o które wnioskuje, w tym żądany nakaz sądowy. Jest to kolejny etap postępowania, który ma na celu ochronę praw własności intelektualnej związanych z marką World of Warcraft. Samo złożenie wniosków o doręczenie wezwań nie kończy sprawy, lecz rozpoczyna formalny proces, w którym pozwani będą musieli odnieść się do zarzutów przedstawionych przez Blizzard.

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Dalszy rozwój wydarzeń nie jest zaskoczeniem. Wcześniej firma podjęła już działania wobec innego popularnego projektu fanowskiego, jakim było Turtle WoW. W związku z tamtą sprawą wielu obserwatorów spodziewało się, że Blizzard będzie konsekwentnie ścigał również inne nieoficjalne serwery wykorzystujące markę World of Warcraft. Mimo to społeczność fanowska nie zaprzestała tworzenia alternatywnych projektów. Po problemach Turtle WoW część fanów rozpoczęła rozwój kolejnego nieoficjalnego serwera o nazwie OctoWoW, który również bazuje na świecie World of Warcraft.

Na razie nie wiadomo, jaką linię obrony przyjmą twórcy Project Ascension ani jak długo potrwa całe postępowanie sądowe. Najbliższym istotnym terminem będzie upływ 21 dni od doręczenia wezwań, kiedy pozwani będą zobowiązani do formalnej odpowiedzi przed sądem.

Źródło:https://massivelyop.com/2026/06/29/blizzard-moves-ahead-with-its-project-ascension-rogue-server-lawsuit-by-sending-motion-summons-requests/

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Blizzard
Blizzard Entertainment
World of Warcraft
MMORPG
serwery
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WoW
prawo
sąd
MMO
nieoficjalna wersja gry
pozew sądowy
Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

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