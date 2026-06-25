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Obsidian pozwany przez pracowników. W tle zarzuty o łamanie prawa pracy

Maciej Petryszyn
2026/06/25 14:40
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Pomimo kilku gorszych ostatnio produkcji Obsidian Entertainment pozostaje studiem cenionym. Niemniej na tym wizerunku pojawiła się duża rysa.

Okazuje się bowiem, że przeciwko firmie z Kalifornii wpłynął pozew zbiorowy. Wszystko z uwagi na zarzuty o złamanie stanowego Kodeksu Pracy.

Obsidian Entertainment
Obsidian Entertainment

Pozew zbiorowy przeciwko Obsidianowi

Sprawę prowadzi kancelaria prawna działająca na mocy ustawy PAGA. Ten wyjątkowy dla Kalifornii przepis zezwala pracownikom na wnoszenie pozwu przeciwko pracodawcy w imieniu rządu stanowego, co pozwala na ominięcie korporacyjnych klauzul o przymusowym arbitrażu. Jednym z głównych zarzutów jest to, że pracownicy objęci przepisami o nadgodzinach, czyli np. testerzy QA, byli zmuszani do brania takich nadgodzin, ale jednocześnie nie otrzymywali adekwatnego wynagrodzenia, a nawet odmawiano im przerw na posiłek czy odpoczynek. Pierwotny pozew trafił do sądu już w październiku ubiegłego roku, a od stycznia 2026 roku ma on już formę skargi. Powództwo zarzuca Obsidianowi za sprawą takich praktyk firma zwiększyła swoje zyski.

GramTV przedstawia:

Samo studio w tym sporze reprezentowane jest przez Fisher & Phillips, czyli kancelarię znaną z prawnej ochrony korporacji. Ta stara się doprowadzić do tego, by sprawa nigdy nie trafiła na wokandę sądową – wszystko poprzez powoływanie się na klauzulę o arbitrażu wymuszonym, która miałaby zmusić strony właśnie do takiegoż arbitrażu. Jednocześnie F&P zapewnia, że pracownicy wyrazili zgodę na działania, które teraz zaskarżają. W związku z tym Obsidian w odpowiedzi na pozew nie tylko zaprzeczył wszystkim zarzutom, ale zażądał całkowitego oddalenia z prawomocnym efektem, co skutkowałoby tym, iż sprawa nie mogłaby już powrócić.

Osoby składające pozew domagają się zadośćuczynienia finansowego w postaci niewypłaconych zarobków, poniesionych kosztów służbowych, świadczeń, odsetek, honorariów adwokacki, a także kosztów, wydatków i kar procesowych. Jednocześnie zachęca się, by wszystkie osoby również dotknięcie tymi naruszeniami włączyły się do pozwu zbiorowego. Na ten moment nie wiadomo, jaki będzie finał tej sprawy.

Źródło:https://gamingbolt.com/obsidian-entertainment-is-facing-a-class-action-lawsuit-for-wage-theft-breaking-labor-laws

Tagi:

News
Obsidian Entertainment
Obsidian
pozew
przepisy
pracownicy
pozew sądowy
Kalifornia
Kodeks Pracy
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

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Portal: v.6.1.112