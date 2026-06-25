Obsidian pozwany przez pracowników. W tle zarzuty o łamanie prawa pracy

Okazuje się bowiem, że przeciwko firmie z Kalifornii wpłynął pozew zbiorowy. Wszystko z uwagi na zarzuty o złamanie stanowego Kodeksu Pracy.

Pozew zbiorowy przeciwko Obsidianowi

Sprawę prowadzi kancelaria prawna działająca na mocy ustawy PAGA. Ten wyjątkowy dla Kalifornii przepis zezwala pracownikom na wnoszenie pozwu przeciwko pracodawcy w imieniu rządu stanowego, co pozwala na ominięcie korporacyjnych klauzul o przymusowym arbitrażu. Jednym z głównych zarzutów jest to, że pracownicy objęci przepisami o nadgodzinach, czyli np. testerzy QA, byli zmuszani do brania takich nadgodzin, ale jednocześnie nie otrzymywali adekwatnego wynagrodzenia, a nawet odmawiano im przerw na posiłek czy odpoczynek. Pierwotny pozew trafił do sądu już w październiku ubiegłego roku, a od stycznia 2026 roku ma on już formę skargi. Powództwo zarzuca Obsidianowi za sprawą takich praktyk firma zwiększyła swoje zyski.