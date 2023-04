Ghostwire: Tokyo już dostępne w Xbox Game Pass. Gra otrzymała nową zawartość

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Ghostwire: Tokyo debiutuje dziś na konsolach Xbox Series X/S. Produkcja studia Tango Gameworks jest już także dostępna w usłudze Xbox Game Pass, ale to nie koniec dobrych wiadomości. Wraz z premierą na platformach sprzętowych Microsoftu gra otrzymała bowiem aktualizację o nazwie „Pajęcza nić”, która wzbogaca tytuł o zupełnie nową zawartość.

Ghostwire: Tokyo debiutuje na konsolach Xbox Series X/S i w usłudze Xbox Game Pass z nową zawartością

Bezpłatna aktualizacja „Pajęcza nić” do Ghostwire: Tokyo jest już dostępna dla wszystkich posiadaczy gry. Za jej sprawą produkcja studia Tango Gameworks otrzymała tryb rogue-lite, a także kilka innych atrakcji wzbogacających główną kampanię fabularną. Deweloperzy wprowadzili bowiem m.in. nowych wrogów, umiejętności, obszary do odkrycia, a także dodatkowe misje poboczne.



Aktualizacja „Pajęcza nić” do Ghostwire: Tokyo wprowadza też rozszerzone przerywniki fabularne oraz ulepszenia dla trybu fotograficznego. Twórcy nie zapomnieli również o różnego rodzaju poprawkach i usprawnieniach rozgrywki. Pełną listę zmian znajdziecie pod tym adresem. Na dole wiadomości zamieszczamy natomiast zwiastun, który skupia się na prezentacji nowej zawartości.



Na koniec przypomnijmy, że Ghostwire: Tokyo dostępne było do tej pory wyłącznie na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianej produkcji studia Tango Gameworks, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Ghostwire Tokyo – wielka draka w japońskiej stolicy.