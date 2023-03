Świetna wiadomość dla posiadaczy usługi Game Pass. Ghostwire: Tokyo zmierza na konsole Xbox Series S/X

Przychodzimy z dobrymi wieściami dla użytkowników konsol Xbox Series S/X. Ghostwire: Tokyo po ponad roku od premiery będzie dostępne na sprzętach Microsoftu. Co ważne, gra zasili bibliotekę usługi Game Pass. To jednak nie koniec dobrych informacji. Dzieło autorstwa Tango Gameworks i Bethesda Softworks doczeka się również obszernej aktualizacji.

Ghostwire: Tokyo w Game Passie

Update został zatytułowany The Spider’s Thread i wprowadzi do gry sporo świeżej zawartości. Rozgrywka wzbogacona zostanie chociażby o nowy roguelite’owy tryb zabawy. Wraz z aktualizacją pojawią się nowe lokacje i misje, a zmian doczeka się również system walki, dzięki czemu starcia mają posiadać więcej głębi.



Ghostwire: Tokyo zadebiutuje na Xbox Series S/X 12 kwietnia. Wtedy również w ręce graczy zostanie oddana aktualizacja. Warto dodać, że gra wzbogaci zarówno konsolową, jak i pecetową wersję usługi Game Pass.



Na koniec przypomnijmy, że Ghostwire: Tokyo zadebiutowało na rynku 25 marca. Jeśli chcecie dowiedzieć się nieco więcej na temat samej gry, to zachęcamy do lektury przygotowanego przez nas tekstu: Recenzja Ghostwire Tokyo - wielka draka w japońskiej stolicy.