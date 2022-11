Ghostrunner 2 z terminem premiery. Opublikowano też kilka grafik koncepcyjnych

Już w maju ubiegłego roku poinformowano, że Ghostrunner doczeka się kontynuacji. Niestety od dłuższego czasu nie mieliśmy okazji zapoznać się z żadnymi nowymi informacjami na temat sequela. Na szczęście już niedługo sytuacja ta powinna ulec zmianie. W opublikowanym przez studio One More Level komunikacie ujawniono bowiem przybliżony termin premiery, a także zdradzono, kiedy rozpoczną się działania marketingowe związane ze wspomnianą produkcją.

Ghostrunner 2 zadebiutuje pod koniec 2023 roku

Zgodnie z przekazanymi informacjami, Ghostrunner 2 ma zadebiutować na rynku w IV. Kwartale 2023 roku. Dokładna data premiery nie jest jednak znana. Pierwszych nowych szczegółów oraz materiałów promocyjnych poświęconych grze powinniśmy natomiast spodziewać się wiosną 2023 roku. Wówczas ma bowiem rozpocząć się kampania marketingowa tytułu.



To jednak nie koniec informacji. Podczas transmisji z okazji drugich urodzin Ghostrunnera deweloperzy ujawnili, że nadchodzącą kontynuacja będzie stanowić ewolucję pierwowzoru. Twórcy zdają sobie sprawę, które elementy pozwoliły pierwszej części odnieść sukces i zamierzają je odpowiednio rozwinąć.



Zespół zapewnia również, że sequel będzie mógł pochwalić się znacznie większą skalą. Dodatkowo opublikowano też kilka grafik koncepcyjnych, które znajdziecie w galerii na dole wiadomości.



Na koniec przypomnijmy, że pierwszy Ghostrunner dostępny jest na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S i Nintendo Switch. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianego tytułu, to serdecznie zapraszamy Was do lektury: Recenzja Ghostrunner – Tylko dla prawdziwych twardzieli.