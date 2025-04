Ghost of Yotei z nowym systemem nagród. To może zrewolucjonizować sposób progresji w grze

Wszystko wskazuje na to, że Ghost of Yotei zamierza znacząco rozwinąć formułę znaną z Ghost of Tsushima, wprowadzając nową bohaterkę, nowe realia i – co najciekawsze – system nagród i zleceń, który może całkowicie zmienić sposób, w jaki gracze będą rozwijać swoją postać.

Jakiś czas temu zapowiedziano Ghost of Yotei, które jest kontynuacją świetnie przyjętego Ghost of Tsushima. Wiele wskazuje na to, że będzie to bardzo mocny tytuł gamingowy w tym roku i być może ułatwi mu to zadowalający stan techniczny. Produkcja najwyraźniej chce postarać się rozwinąć także inne aspekty, w tym system progresji, co może być jego kolejną dobrą stroną.

Ghost of Yotei z nowym systemem nagród

Akcja Ghost of Yotei toczy się trzysta lat po wydarzeniach z Ghost of Tsushima, na terenach Ezo, w otoczeniu góry Yotei. Zamiast kontynuować historię Jina Sakai, twórcy postanowili udostępnić nową postać graczom – Atsu – młodą kobietę, która po tragicznej śmierci swojej rodziny rusza w podróż wypełnioną zemstą, bólem i nadzieją. Choć jej metody osiągnięcia celu mogą być różne, wszystko wskazuje na to, że kluczowym elementem gameplay’u będzie zbieranie pieniędzy poprzez wykonywanie zleceń i nagród.