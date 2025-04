Ghost of Yotei od początku było pozbawione błędów? Tytuł imponował nawet na wczesnych etapach

Shuhei Yoshida, były szef PlayStation Studios, pochwalił Ghost of Yotei w najnowszym podcaście Easy Allies. Według niego gra była „praktycznie pozbawiona błędów” już na bardzo wczesnym etapie produkcji. Wygląda na to, że kontynuacja Ghost of Tsushima podczas premiery będzie zupełnym przeciwieństwem Cyberpunk 2077 i zaimponuje graczom w kwestiach technicznych.

Ghost of Yotei - wypowiedź na temat

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez serwis GamesRadar, Yoshida wspominał, że Ghost of Yotei działało bez zarzutu już na etapie rozwoju systemu walki. Mimo wielokrotnych zmian w tym systemie, gra „nigdy się nie zawieszała” i była w pełni grywalna. Jest to imponujące ze względu na stan innych produkcji podobnej skali, które w okolicy debiutu otrzymują spore łatki, a mimo to gracze napotykają wiele problemów.