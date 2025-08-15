Diablo 4 otrzyma wreszcie wyczekiwaną klasę postaci? Gracze czekają na nią od dwóch lat

Nową klasę może wprowadzić kolejny dodatek do gry.

Wczoraj odbyło się spotkanie na Discordzie serwera Diablo 4 z twórcami gry, gdzie omówiono nadchodzący, dziesiąty sezon, który przyniesie sporo nowości. Jednak to nie nowy sezon zaczął elektryzować fanów gry, ale niedawne doniesienia hiszpańskiego serwisu DiabloNext, który podał informację, że do gry zmierza oczekiwana przez wszystkich klasa postaci. Diablo 4 – klasa Paladyna odkryta w plikach gry Wszystko wskazuje na to, że do Diablo 4 zmierza nowa, a jednocześnie doskonale znana fanom serii klasa, czyli Paladyn. Informacje oparto na analizie plików nowej wersji gry, która trafiła na serwery Blizzarda. Oznaczenie „2.5.Xpaladin.67961” jest na tyle jednoznaczne, że trudno uznać je za przypadek.

Choć numeracja sugeruje, że jest to wersja 2.5, według DiabloNext debiut Paladyna może nastąpić dopiero wraz z kolejnym dużym rozszerzeniem oznaczonym jako 3.0. Wskazuje to na możliwość, że Blizzard wprowadzi klasę w ramach nowego dodatku, co pozwoli graczom odkryć jej pełny potencjał w świeżej kampanii i nowych lokacjach. Serwis spekuluje również, że to właśnie ta zawartość mogła być w ostatnim czasie testowana przez wybranych twórców internetowych związanych z Diablo 4, co dodatkowo podsyca oczekiwania.

Od czasów Diablo 2 nie pojawiła się w grze klasa o tej nazwie, choć w Diablo 3 gracze mieli okazję wcielić się w zbliżonego pod względem mechaniki Krzyżowca. Diablo 4 w dniu premiery zaoferowało pięć klas: Barbarzyńcę, Łotrzycę, Czarodziejkę, Druida oraz Nekromantę. Później, dzięki dodatku Vessel of Hatred, lista ta powiększyła się o Spiritysta. Paladyn pozostaje jednak jedną z najbardziej pożądanych postaci, a jego ewentualny powrót może być jednym z największych wydarzeń w historii gry od jej premiery. Wprowadzenie Paladyna nie tylko wzbogaciłoby wachlarz stylów gry, ale też mogłoby przyciągnąć do Diablo 4 fanów starszych odsłon serii. Paladyn to klasa łącząca ofensywną walkę wręcz, silne zdolności obronne oraz umiejętności wspierające sojuszników. W poprzednich częściach mógł korzystać z aur wzmacniających drużynę, potężnych ciosów przeciwko demonom oraz świętej magii, co czyniło go wszechstronnym wojownikiem.

