Ghost of Yotei: Legends z nową łatką. Wprowadzono wyczekiwaną zmianę i specjalny poziom trudności

Niecałe dwa tygodnie po premierze Ghost of Yotei: Legends, tryb wieloosobowy otrzymał dużą aktualizację w powtaci patcha 1.601, która odpowiada na najważniejsze prośby społeczności i dodaje nowe wyzwania dla najbardziej doświadczonych łowców.

Ghost of Yotei Legends: Hell Mode i inne nowości

Największą zmianą jest wprowadzenie matchmakingu do misji rajdowych. Od teraz walka z Lordem Saito i Smokiem nie wymaga już posiadania zorganizowanej grupy znajomych. Dla graczy szukających ekstremalnych wrażeń przygotowano Hell Mode. Jest to nowy, najwyższy poziom trudności dla walk z bossami w rajdzie. Za pokonanie bossów na tym poziomie otrzymujemy unikalne elementy kosmetyczne dla poszczególnych klas.