Ghost of Yotei: Legends z nową łatką. Wprowadzono wyczekiwaną zmianę i specjalny poziom trudności

Niecałe dwa tygodnie po premierze Ghost of Yotei: Legends, tryb wieloosobowy otrzymał dużą aktualizację w powtaci patcha 1.601, która odpowiada na najważniejsze prośby społeczności i dodaje nowe wyzwania dla najbardziej doświadczonych łowców.
Ghost of Yotei Legends: Hell Mode i inne nowości
Największą zmianą jest wprowadzenie matchmakingu do misji rajdowych. Od teraz walka z Lordem Saito i Smokiem nie wymaga już posiadania zorganizowanej grupy znajomych. Dla graczy szukających ekstremalnych wrażeń przygotowano Hell Mode. Jest to nowy, najwyższy poziom trudności dla walk z bossami w rajdzie. Za pokonanie bossów na tym poziomie otrzymujemy unikalne elementy kosmetyczne dla poszczególnych klas.
Oprócz tego, w Ghost of Yotei Legends dodano opcję przeskoczenia bezpośrednio do walki z bossem (Smokiem lub Saito), co ułatwia szlifowanie taktyki i "farmę" przedmiotów.
Ciekawą nowością jest funkcja przechodzenia sprzętu na emeryturę, czyli Gear Retirement. Pozwala ona graczom wydawać walutę w grze, aby "zarchiwizować" doprowadzone do perfekcji przedmioty. Choć nie daje to przewagi w walce, liczba takiego sprzętu jest widoczna dla innych graczy, a wokół postaci gromadzą się świetliki, gdy wykonamy ukłon.
Patch 1.601 przynosi również szereg zmian w mechanice i stabilności:
Gracze nie mogą już zostać rozbrojeni podczas wykonywania umiejętności ultimate. Rozwiązano też problem przerywania "ultów" Samuraja i Shinobi przez ataki wrogów.
Osłabiono obrażenia zadawane bossom przez broń Tanegashima (w tym wariant błyskawiczny przy strzałach w głowę).
Dodano opcję "dobierz graczy do pustych slotów" w cotygodniowych misjach Nightmare oraz możliwość głaskania duchowych zwierząt w trybie Przetrwania.
Wyeliminowano rzadkie błędy powodujące zawieszanie się gry oraz błąd karty "Bo-Hiya Rain", który potrafił uśmiercić postać po zakończeniu misji Incursion.
