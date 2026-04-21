Ghost of Yotei: Legends z nową łatką. Wprowadzono wyczekiwaną zmianę i specjalny poziom trudności

Mikołaj Berlik
2026/04/21 15:30
Sucker Punch dzieli się wieloma nowościami.

Niecałe dwa tygodnie po premierze Ghost of Yotei: Legends, tryb wieloosobowy otrzymał dużą aktualizację w powtaci patcha 1.601, która odpowiada na najważniejsze prośby społeczności i dodaje nowe wyzwania dla najbardziej doświadczonych łowców.

Ghost of Yotei Legends
Ghost of Yotei Legends: Hell Mode i inne nowości

Największą zmianą jest wprowadzenie matchmakingu do misji rajdowych. Od teraz walka z Lordem Saito i Smokiem nie wymaga już posiadania zorganizowanej grupy znajomych. Dla graczy szukających ekstremalnych wrażeń przygotowano Hell Mode. Jest to nowy, najwyższy poziom trudności dla walk z bossami w rajdzie. Za pokonanie bossów na tym poziomie otrzymujemy unikalne elementy kosmetyczne dla poszczególnych klas.

Oprócz tego, w Ghost of Yotei Legends dodano opcję przeskoczenia bezpośrednio do walki z bossem (Smokiem lub Saito), co ułatwia szlifowanie taktyki i "farmę" przedmiotów.

Ciekawą nowością jest funkcja przechodzenia sprzętu na emeryturę, czyli Gear Retirement. Pozwala ona graczom wydawać walutę w grze, aby "zarchiwizować" doprowadzone do perfekcji przedmioty. Choć nie daje to przewagi w walce, liczba takiego sprzętu jest widoczna dla innych graczy, a wokół postaci gromadzą się świetliki, gdy wykonamy ukłon.

Patch 1.601 przynosi również szereg zmian w mechanice i stabilności:

  • Gracze nie mogą już zostać rozbrojeni podczas wykonywania umiejętności ultimate. Rozwiązano też problem przerywania "ultów" Samuraja i Shinobi przez ataki wrogów.
  • Osłabiono obrażenia zadawane bossom przez broń Tanegashima (w tym wariant błyskawiczny przy strzałach w głowę).
  • Dodano opcję "dobierz graczy do pustych slotów" w cotygodniowych misjach Nightmare oraz możliwość głaskania duchowych zwierząt w trybie Przetrwania.
  • Wyeliminowano rzadkie błędy powodujące zawieszanie się gry oraz błąd karty "Bo-Hiya Rain", który potrafił uśmiercić postać po zakończeniu misji Incursion.

Przypomnijmy, że Ghost of Yotei: Legends zadebiutowało 10 marca na PlayStation 5.

Źródło:https://gamingbolt.com/ghost-of-yotei-legends-update-finally-adds-raid-matchmaking-and-hell-mode-difficulty-for-its-bosses

