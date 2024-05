Ghost of Tsushima Director’s Cut ze wstępnym wsparciem dla funkcji cross-play i nie tylko

Już niebawem na rynku zadebiutuje Ghost of Tsushima Director’s Cut w wersji na komputery osobiste. Jak dowiedzieliśmy się w połowie kwietnia, posiadacze PC otrzymają między innymi specjalną nakładkę PlayStation, a także opcję cross-play. Tymczasem Sucker Punch udostępniło nową aktualizację, która wprowadza wstępne wsparcie dla funkcji oraz kilka poprawek.

Nowa aktualizacja Ghost of Tsushima Director’s Cut

Jak podano w mediach społecznościowych, do Ghost of Tsushima Director’s Cut trafiła aktualizacja opatrzona numerem 2.19. Zgodnie z przekazanymi informacjami, w związku z nadchodzącą premierą gry na PC update dodaje wstępne wsparcie dla funkcji cross-play. To jednak nie wszystko, co przygotowali twórcy w ramach łatki.