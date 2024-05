Gwiezdne wojny: Akolita inspirowany KOTOR-em. Twórczyni serialu jest wielką fanką gry

Do premiery Gwiezdnych wojen: Akolity nie zostało już wiele czasu. Serial pojawi się na Disney+ już za niecałe dwa tygodnie, będąc pierwszą produkcją, której akcja rozgrywa się w czasach Wysokiej Republiki. Twórcy mogli nieco inaczej podejść do uniwersum Star Wars, niż w innych filmach i serialach z serii. Pokazuje to chociażby najnowszy klip z jedną ze scen walk, w której pojedynek między Jedi a jego byłą uczennicą rozgrywa się bez udziału mieczy świetlnych. Showrunnerka Leslye Headland w najnowszym wywiadzie przyznała, że podczas prac nad Akolitą inspirowała się kultową grą Star Wars: Knights of the Old Republic z 2003 roku.

Gwiezdne wojny: Akolita inspirowany dwiema częściami Star Wars: KOTOR

Headland wyznała, że miała swobodę w kreowaniu świata i w pewnym momencie wpadła na pomysł, aby wykorzystać jedną z postaci z gry. Jako fanka KOTOR-a, chciała wprowadzić do uniwersum słynnego Dartha Bane’a, który odpowiadał za Zasadę Dwóch. Mówiła ona o tym, że wśród Sithów zawsze może być tylko jeden mistrz i jeden jego uczeń.