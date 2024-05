Były pracownik Disneya radzi firmie. Krytykuje nacisk na „polityczne przesłanie”

John Musker to weteran branży filmów animowanych, który pracował przy takich tytułach, jak Mała Syrenka, Aladyn, czy Vaiana: Skarb oceanu. Animator opuścił Disneya sześć lat temu w ramach masowych zwolnień. Jego wypowiedź we francuskim El Pais zbiegła się z kolejną falą redukcji etatów w Pixarze, gdzie pracę straciło 14% dotychczasowej załogi studia. Musker odniósł się jednak do problemów wytwórni z ostatnich lat, które doprowadziły do sytuacji, że aż cztery z pięciu największych finansowych porażek filmów w 2023 roku należały właśnie do Disneya. Chociaż Bob Iger, prezes firmy, zapowiedział zmiany i skupienie się przede wszystkim na jakości, a nie ilości wypuszczanych filmów i seriali, to były pracownik studia ma prostą radę dla wszystkich decydentów Disneya.

Były animator Disneya krytykuje podejście studia do tworzenia filmów

Według Muskera wytwórnia powinna powrócić do tworzenia interesujących historii, ciekawych bohaterów, a przede wszystkim dostarczać ludziom rozrywkę. Animator twierdzi, że Disney nie powinien koncentrować się na politycznym przesłaniu, które powinno odgrywać co najwyżej drugoplanową rolę w produkcji filmów.