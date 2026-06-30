Genialna gra o Obcym otrzyma tryb kooperacji. Powstaje projekt, dzięki któremu będziecie uciekać przed ksenomorfem ze znajomymi

Obcy: Izolacja od lat uchodzi za jedną z najlepszych gier na licencji kultowej serii Ridleya Scotta, a teraz produkcja Creative Assembly może otrzymać coś, czego oficjalnie nigdy się nie doczekała. Jeden z moderów pracuje nad fanowskim trybem kooperacji, który pozwoli zmierzyć się z ksenomorfem wspólnie z drugim graczem.

Obcy: Izolacja – nadchodzi fanowski mod wprowadzający tryb kooperacji

Za projektem stoi użytkownik Reddita o nicku Dropper7894, który od kilku tygodni rozwija modyfikację nastawioną na rozgrywkę wieloosobową. Twórca pokazał już pierwszy materiał z rozgrywki, dzięki czemu można zobaczyć, jak Obcy: Izolacja prezentuje się w formule dla dwóch osób. Na ten moment nie wiadomo jednak, kiedy mod zostanie udostępniony dla wszystkich.