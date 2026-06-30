Genialna gra o Obcym otrzyma tryb kooperacji. Powstaje projekt, dzięki któremu będziecie uciekać przed ksenomorfem ze znajomymi

Fan pracuje nad trybem kooperacji do pierwszego Obcego: Izolacja.
Obcy: Izolacja od lat uchodzi za jedną z najlepszych gier na licencji kultowej serii Ridleya Scotta, a teraz produkcja Creative Assembly może otrzymać coś, czego oficjalnie nigdy się nie doczekała. Jeden z moderów pracuje nad fanowskim trybem kooperacji, który pozwoli zmierzyć się z ksenomorfem wspólnie z drugim graczem.
Obcy: Izolacja – nadchodzi fanowski mod wprowadzający tryb kooperacji
Za projektem stoi użytkownik Reddita o nicku Dropper7894, który od kilku tygodni rozwija modyfikację nastawioną na rozgrywkę wieloosobową. Twórca pokazał już pierwszy materiał z rozgrywki, dzięki czemu można zobaczyć, jak Obcy: Izolacja prezentuje się w formule dla dwóch osób. Na ten moment nie wiadomo jednak, kiedy mod zostanie udostępniony dla wszystkich.
Najważniejsze jest to, że projekt nie obejmuje obecnie kampanii fabularnej. Dropper7894 skupia się na przerobieniu Survivor Mode w taki sposób, aby można było przechodzić go w duecie. Oznacza to, że gracze mają wspólnie realizować cele, ukrywać się, planować ruchy i próbować przetrwać starcie z nieustannie polującym ksenomorfem.
GramTV przedstawia:
Sam Survivor Mode to dodatkowy wariant zabawy, który w podstawowej wersji gry stawia na krótkie, intensywne wyzwania dla jednego gracza. Akcja rozgrywa się w zamkniętych przestrzeniach stacji Sevastopol, gdzie trzeba jak najszybciej wykonać konkretne zadania i dotrzeć do wyjścia. Problem w tym, że po okolicy krąży obcy, który reaguje na działania gracza i potrafi skutecznie zepsuć nawet najlepiej przygotowany plan.
Kooperacja może więc znacząco zmienić dynamikę zabawy. Z jednej strony obecność drugiego gracza daje większe możliwości, gdyż można podzielić się zadaniami i odciągać uwagę ksenomorfa. Z drugiej strony łatwiej o błąd, hałas i panikę, czyli dokładnie te elementy, które w Obcy: Izolacja potrafią błyskawicznie zamienić ucieczkę w desperacką walkę o przetrwanie.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!