Zaloguj się lub Zarejestruj

Genialna gra o Obcym otrzyma tryb kooperacji. Powstaje projekt, dzięki któremu będziecie uciekać przed ksenomorfem ze znajomymi

Radosław Krajewski
2026/06/30 10:00
0
0

Fan pracuje nad trybem kooperacji do pierwszego Obcego: Izolacja.

Obcy: Izolacja od lat uchodzi za jedną z najlepszych gier na licencji kultowej serii Ridleya Scotta, a teraz produkcja Creative Assembly może otrzymać coś, czego oficjalnie nigdy się nie doczekała. Jeden z moderów pracuje nad fanowskim trybem kooperacji, który pozwoli zmierzyć się z ksenomorfem wspólnie z drugim graczem.

Obcy: Izolacja

Obcy: Izolacja – nadchodzi fanowski mod wprowadzający tryb kooperacji

Za projektem stoi użytkownik Reddita o nicku Dropper7894, który od kilku tygodni rozwija modyfikację nastawioną na rozgrywkę wieloosobową. Twórca pokazał już pierwszy materiał z rozgrywki, dzięki czemu można zobaczyć, jak Obcy: Izolacja prezentuje się w formule dla dwóch osób. Na ten moment nie wiadomo jednak, kiedy mod zostanie udostępniony dla wszystkich.

Najważniejsze jest to, że projekt nie obejmuje obecnie kampanii fabularnej. Dropper7894 skupia się na przerobieniu Survivor Mode w taki sposób, aby można było przechodzić go w duecie. Oznacza to, że gracze mają wspólnie realizować cele, ukrywać się, planować ruchy i próbować przetrwać starcie z nieustannie polującym ksenomorfem.

GramTV przedstawia:

Sam Survivor Mode to dodatkowy wariant zabawy, który w podstawowej wersji gry stawia na krótkie, intensywne wyzwania dla jednego gracza. Akcja rozgrywa się w zamkniętych przestrzeniach stacji Sevastopol, gdzie trzeba jak najszybciej wykonać konkretne zadania i dotrzeć do wyjścia. Problem w tym, że po okolicy krąży obcy, który reaguje na działania gracza i potrafi skutecznie zepsuć nawet najlepiej przygotowany plan.

Kooperacja może więc znacząco zmienić dynamikę zabawy. Z jednej strony obecność drugiego gracza daje większe możliwości, gdyż można podzielić się zadaniami i odciągać uwagę ksenomorfa. Z drugiej strony łatwiej o błąd, hałas i panikę, czyli dokładnie te elementy, które w Obcy: Izolacja potrafią błyskawicznie zamienić ucieczkę w desperacką walkę o przetrwanie.

Warto przypomnieć, że obecnie Creative Assembly pracuje nad Obcy: Izolacja 2. Gra została oficjalnie zapowiedziana jeszcze w październiku 2024 roku, a oficjalnego zwiastuna doczekała się na tegorocznym Summer Game Fest 2026. Niedawno mogliśmy zobaczyć również pierwsze fragmenty rozgrywki z drugiej części Obcego: Izolacja.

Źródło:https://www.dsogaming.com/videotrailer-news/first-look-at-upcoming-multiplayer-co-op-mod-for-alien-isolation/

Tagi:

News
SEGA
Creative Assembly
mody
kooperacja
modyfikacje
Alien: Isolation
science fiction
Obcy: Izolacja
tryb kooperacji
reddit
fanowski projekt
fanowska modyfikacja
Obcy
Alien
twórczość fanowska
sci-fi
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112