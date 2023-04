GeForce Now z porcją nowych gier. Nvidia rozbudowuje usługę o kolejne tytuły

To jednak nie koniec dobrych wiadomości dla użytkowników GeForce Now. Abonenci usługi będą mogli cieszyć się nową wersją Genshin Impact, która otrzyma aktualizację 3.6 zatytułowaną A Parade of Providence. Ponadto poinformowano, że nagrody do gry Marvel’s Midnight Suns są dostępne dla wszystkich użytkowników usługi GeForce Now. Także dla tych korzystających z planu darmowego. Na ich odebranie zainteresowani mają czas do 6 maja.



Na koniec warto przypomnieć, że GeForce Now na strumieniowanie swoich gier na wiele różnych urządzeń. Użytkownicy nie muszą pobierać produkcji, ani martwić się o wydajność posiadanego sprzętu. Abonament w wersji Ultimate pozwala na rozgrywkę w 120 klatkach na sekundę m.in. w Cyberpunka 2077 nawet na urządzeniach mobilnych. Więcej informacji na temat usługi znajdziecie na oficjalnym blogu firmy Nvidia.