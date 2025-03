Gears Of War Collection zmierza na PS5. Niestety produkcja będzie pozbawiona trybu multiplayer

Gears Of War było jednym z najważniejszych tytułów Microsoftu w czasach Xboxa 360. Niestety seria stopniowo traciła na popularności w kolejnych generacjach konsol. Ostatnia, główna odsłona Gears 5, pojawiła się w 2019 roku, a rok później ukazał się spin-off Gears Tactics. Po pięciu latach przerwy Microsoft chyba chce ponownie ożywić markę, czego dowodem jest zapowiedziany niedawno prequel Gears Of War: E-Day. Wygląda jednak na to, że to jeszcze nie wszystko.

Gears of War Collection trafi na PS5 w tym roku?

Znani insiderzy poinformowali, że zanim gracze otrzymają nową odsłonę popularnej strzelanki, jeszcze tego lata ma pojawić się odświeżona kolekcja Gears Of War. Plotki o jej istnieniu krążyły od dawna, a najnowsze doniesienia pochodzą od znanego leakera eXtas1sa. Według jego informacji, Microsoft planuje wydać kolekcję jeszcze w tym roku.



Nie podano jeszcze dokładnych szczegółów na temat zawartości kolekcji, ale oficjalna zapowiedź ma nastąpić podczas Xbox Games Showcase, które zwykle odbywa się w czerwcu. Co ciekawe, kolekcja ma być oznaczona jako „PS5 Pro enhanced”, co sugeruje jednoczesne wydanie na konsole Xbox i PlayStation 5.



Z kolei według użytkownika DetectiveSeeds, kolekcja skupi się wyłącznie na kampanii, a tryb multiplayer nie będzie dostępny. Insider nie miał jednak pewności, czy dotyczy to także trybu kooperacyjnego kampanii. Brak multiplayera może być zaskakujący, ale remastery gier coraz częściej rezygnują z tego elementu. Tak było chociażby w Call Of Duty: Modern Warfare 2 Remastered czy Mass Effect Legendary Edition.



Na razie nie wiadomo jakie gry wejdą w skład kolekcji, ale można przypuszczać, że obejmie ona przynajmniej oryginalną trylogię, a być może także spin-off Gears Of War: Judgment. Jeśli zaś chodzi o Gears Of War: E-Day, to według wcześniejszych informacji gra miała pierwotnie ukazać się w 2025 roku, ale ostatecznie pojawiło się opóźnienie, które przenosi tytuł na 2026 rok.



Co więcej, jeśli plotki o nowej generacji konsol Microsoftu są prawdziwe, istnieje możliwość, że Gears Of War: E-Day stanie się jednym z tytułów startowych nowego Xboxa, obok rzekomo powstającego Call Of Duty: Modern Warfare 4. Na oficjalne potwierdzenie tych informacji trzeba oczywiście poczekać.