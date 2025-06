Gears of War: Reloaded na Xbox Game Showcase. Microsoft prezentuje nowy zwiastun odświeżonej wersji kultowej strzelanki

Jest to odświeżona wersja klasycznej strzelanki TPP z 2006 roku.

Nowy zwiastun Gears of War: Reloaded skupił się na zaprezentowaniu odrestaurowanych scenek przerywnikowych, w których widać znaczące usprawnienia wizualne. Gra otrzyma wsparcie dla rozdzielczości 4K, 60 klatek na sekundę w kampanii oraz aż do 120 FPS w trybie multiplayer. Oprócz tego twórcy zadbali o implementację Dolby Atmos, HDR i funkcję cross-play między platformami.

Podczas Xbox Games Showcase 2025 zaprezentowano kolejny zwiastun Gears of War: Reloaded – nowej wersji klasycznego hitu z 2006 roku. Tytuł trafi nie tylko na Xbox Series X|S i PC, ale po raz pierwszy także na PlayStation 5, dając nowym graczom szansę na rozpoczęcie przygody z marką.

Gears of War: Reloaded będzie kompletnym remakiem pierwszej części, zachowując ducha pierwowzoru, ale z nowoczesną oprawą graficzną i poprawioną rozgrywką. Microsoft podkreśla, że to idealny punkt startowy dla nowych graczy – szczególnie użytkowników PlayStation – zanim sięgną po nadchodzące Gears of War: E-Day.