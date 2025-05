Gears of War: Reloaded bez pudełka na Xboxa? Fizyczna wersja na tę platformę pod znakiem zapytania

Jak zauważa serwis GamingBolt, zapytany o tę kwestię na Twitterze sklep potwierdził, że otrzymał dotychczas potwierdzenia wydań fizycznych jedynie dla PS5 i PC, co wzbudziło wątpliwości dotyczące dostępności wersji pudełkowej na platformie Microsoftu. Oczywiście, należy podkreślić, że nie jest to oficjalne potwierdzenie ze strony Microsoftu czy deweloperów. Post również jest już niedostępny.

Zbliżając się do 20. urodzin serii Gears of War, które będą miały miejsce w 2026 roku, zastanawiamy się nad znaczeniem tego cyklu. Chodzi o historie, które opowiedzieliśmy, przyjaźnie, które zbudowaliśmy i niezapomniane chwile, które dzieliliśmy razem. Dzięki Gears of War: Reloaded otwieramy te drzwi dla większej liczby graczy niż kiedykolwiek wcześniej – czytamy w komunikacie na oficjalnej stronie Xbox.