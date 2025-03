Call of Duty: Modern Warfare 4 rzekomo ma być w produkcji. Gra ma się ukazać na Xboxie nowej generacji

Kuj żelazo póki gorące – to popularne powiedzenie może mieć sens w przypadku popularnej serii od Activision. Ostatnio wydane Call of Duty: Black Ops 6 zebrało bardzo dobre oceny zarówno graczy jak i recenzentów, w tym od nas, a to znak, że twórcy idą we właściwym kierunku. Czemu zatem Activision nie miałoby się zabrać za świetne Modern Warfare?

Powstaje Call of Duty: Modern Warfare 4 na Xboxa nowej generacji?

Informację o powstającej, czwartej już odsłonie Call of Duty: Modern Warfare podał znany insider TheGhostOfHope, twierdząc, że twórcy gry pracują nad nią przy użyciu devkitów kolejnej generacji sprzętu Microsoftu. Oznaczałoby to, że nowa odsłona popularnej serii FPS raczej ominie konsole starszej generacji, takie jak Xbox One, ale wciąż ma szansę trafić na Series X.

