Gearbox odpowiada na prośby fanów. Borderlands 4 zyska radar bojowy

Funkcja będzie domyślnie wyłączona w dniu premiery. Nie została wdrożona na tyle wcześnie, by trafić do wersji gry prezentowanej na Borderlands Fan Fest w ten weekend. Ale oficjalnie – jest już w grze!

Szef Gearboxa podkreślił, że zmiana została wprowadzona dzięki głosowi oddanych graczy:

To wydarzyło się dzięki najlepszym elementom naszej społeczności, prawdziwym fanom, którzy szczerze chcieli, by gra była jak najlepsza. Przekazali nam konstruktywne uwagi i rozsądne argumenty. Wiecie, kim jesteście – jesteście super! To dzięki wam!

Cały wątek Pitchforda to interesujący wgląd w kulisy podejmowania decyzji projektowych. Opisuje on między innymi koszty wdrożenia radaru bojowego, zmiany w mechanice poruszania się i nawigacji oraz wpływ opinii z niedawnego tournee prasowego, które przekonały deweloperów do powrotu tej funkcji. Do głosu dołączył również dyrektor kreatywny Borderlands 4, Graeme Timmins, który pochwalił członków zespołu deweloperskiego: