Japanese Drift Master z terminem premiery. Polskie wyścigi na nowym zwiastunie

Ponadto do sieci trafił nowy zwiastun Japanese Drift Master. Na materiale możemy zobaczyć nową lokację – Ichikara. Barwna metropolia inspirowana jest najnowocześniejszymi dzielnicami Tokio, oferując neony, wysokie billboardy i wieżowce. Lokacja ukaże się w pełnej wersji gry.

Jeśli zaś chodzi o atrakcje przygotowane przez deweloperów, gracze mogą spodziewać się „ogromnego świata gry”, który powstał na podstawie prawdziwych lokacji występujących w Japonii i został odpowiednio dostosowany, by stać się „prawdziwym rajem dla wyścigów driftowych”. W Japanese Drift Master nie zabraknie też licencjonowanych samochodów, zaawansowanych opcji tuningowych czy różnorodnych misji wyścigowych.

Ciężko pracujemy, aby dostarczyć Wam najlepszą możliwą grę i naprawdę doceniamy Wasze opinie, zrozumienie i wsparcie. Czekając na premierę możecie zanurzyć się w świecie JDM, grając w nasz darmowy prolog, JDM: Rise of the Scorpion. To doskonały sposób, aby poczuć atmosferę japońskich wyścigów oraz poznać unikalne wprowadzenie fabularne do gry. – przekazali deweloperzy.