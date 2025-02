To już pewne. JDM: Japanese Drift Master trafi na konsole po premierze wersji na PC

JDM: Japanese Drift Master zapowiada się na piękną i wyjątkową grę wyścigową osadzoną w malowniczej Japonii. Do tej pory mogliśmy już spróbować tej produkcji dzięki darmowemu prologowi Rise of the Scorpion, a nasze wrażenia z grania możecie przeczytać w tym miejscu.

JDM: Japanese Drift Master trafi na konsole

Do premiery gry pozostał nieco ponad miesiąc i jak wiemy, nie tak dawno produkcja zaliczyła przesiadkę na Unreal Engine 5, dzięki czemu ma prezentować zupełnie inny, lepszy poziom. Jeszcze do niedawna nie było pewności czy polski JDM trafi na konsole, jednak serwis Traxion potwierdził, że taki ruch będzie miał miejsce i według nich będzie to PlayStation oraz Xbox.