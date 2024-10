Gamechanger? Nadchodzi nowa era - Xbox rozszerza funkcję grania w chmurze

Microsoft zamierza znacznie rozszerzyć możliwości Xbox Cloud Gaming już w listopadzie tego roku. Ma to umożliwić graczom Xbox strumieniowanie dowolnych zakupionych przez nich gier. Dotychczas funkcja ta była dostępna jedynie dla wybranych tytułów z katalogu Game Pass, jednak firma od dłuższego czasu dążyła do jej poszerzenia. Jak donosi The Verge, nowa funkcja jest już prawie gotowa.

Nadchodzi era gier strumieniowych

Według anonimowych źródeł, znających Microsoft od środka, już w listopadzie gracze będą mogli strumieniować tysiące tytułów Xbox, nie tylko te dostępne w ramach Game Pass. Nowość ta jest częścią długoletniego projektu wewnętrznego firmy, znanego pod nazwą Project Lapland, który zmierza do udostępnienia szerszego dostępu do gier za pośrednictwem chmury.