Nie kupujesz gry, tylko licencję na nią. GOG drwi z nowego sposobu komunikacji z klientem

Chociaż nowe prawo, znane jako AB 2426, wejdzie w życie dopiero w przyszłym roku, Valve już podjęło kroki, aby dostosować się do wymagań. Na platformie Steam wprowadzono modyfikacje w koszyku zakupowym, podkreślając, że klienci nabywają jedynie licencję na produkt, a nie pełne prawa własności. Nowy komunikat jest wyświetlany globalnie, także w Polsce, informując użytkowników, że zakup cyfrowych produktów na Steam oznacza nabycie licencji, a nie fizycznej własności. Warto podkreślić, że nowe przepisy nie obejmują gier oferowanych w ramach subskrypcji ani tych, które można pobrać na stałe i grać offline. To jednak w żaden sposób nie umniejsza skali niesmaku, jaki od wczoraj wybrzmiewa w mediach.

Nie kupujesz gry, tylko licencję na nią. Wczoraj informowaliśmy, że jesteśmy świadkami rewolucji w cyfrowej dystrybucji gier . Tak w skrócie określić można zmianę komunikacyjną, która już jest wdrażana, w celu uświadomienia konsumentom, graczom, klientom, co tak naprawdę kupują. Przypomnijmy, że ustawodawstwo, podpisane przez gubernatora Kalifornii Gavina Newsoma pod koniec września, wymaga, aby sklepy wyraźnie informowały, że kupujący nabywają jedynie licencję na korzystanie z cyfrowych treści, a nie pełne prawa własności do nich. Przepisy zabraniają już stosowania słów sugerujących pełne posiadanie, takich jak "kup" lub "nabyj". Zmiana ta budzi kontrowersje.

Ustawa AB 2426 to odpowiedź na kontrowersje wokół usuwania cyfrowych gier z bibliotek graczy. Zamiast gaszenia pożaru najwyraźniej go roznieci. Wcześniej Ubisoft usunął licencje na grę The Crew, a Sony wycofało dostęp do gry Concord na PS5, co wywołało ożywioną debatę na temat ochrony cyfrowych dóbr. Choć nowe przepisy nie rozwiązują problemu znikających gier, mają na celu lepsze informowanie konsumentów przed zakupem.

Wczytywanie ramki mediów.