Gabe Newell odpiera zarzuty wobec Steama. "Klienci mają ogromny wybór"

Czy Valve i Steam to monopoliści? Cóż, tak naprawdę zależy od tego, kogo chcemy zapytać.

Gdybyśmy np. zwrócili się do Tima Sweeneya, ten bez wahania odpowiedziałby, że tak. A Gabe Newell? On ma na ten temat zupełnie inne zdanie.

Newell nie uważa, by Steam był monopolistą

Niedawno agencja Bloomberg podała zaskakujące informacje dotyczące swoistego szantażu, jakiego miało dopuścić się Valve. Kwestią sporną było Rainbow Six: Siege, a raczej promocyjna cena, jaką Ubisoft ustanowił w swoim launcherze, znanym wówczas jako UPlay. Niezadowolony z tejże promocji gigant Bellevue miał rzekomo zagrozić Francuzom, że jeżeli ci w ciągu doby nie zmienią tejże ceny, Rainbow Six wyleci ze Steama. To oznaczałoby odcięcie od ogromnej bazy użytkowników.