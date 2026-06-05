Gabe Newell odpiera zarzuty wobec Steama. "Klienci mają ogromny wybór"

Czy Valve i Steam to monopoliści? Cóż, tak naprawdę zależy od tego, kogo chcemy zapytać.
Gdybyśmy np. zwrócili się do Tima Sweeneya, ten bez wahania odpowiedziałby, że tak. A Gabe Newell? On ma na ten temat zupełnie inne zdanie.
Newell nie uważa, by Steam był monopolistą
Niedawno agencja Bloomberg podała zaskakujące informacje dotyczące swoistego szantażu, jakiego miało dopuścić się Valve. Kwestią sporną było Rainbow Six: Siege, a raczej promocyjna cena, jaką Ubisoft ustanowił w swoim launcherze, znanym wówczas jako UPlay. Niezadowolony z tejże promocji gigant Bellevue miał rzekomo zagrozić Francuzom, że jeżeli ci w ciągu doby nie zmienią tejże ceny, Rainbow Six wyleci ze Steama. To oznaczałoby odcięcie od ogromnej bazy użytkowników.
Takie informacje byłby kolejnym kamyczkiem do ogródka Valve, które od lat oskarżane jest o nieuczciwe, wręcz monopolistyczne praktyki. Dość powiedzieć, że w USA złożono nawet pozew w związku z 30-procentową prowizją, jaką właściciele Steama pobierają od dokonanych za pośrednictwem platformy zakupów. Sam założyciel firmy, wspomniany Gabe Newell, kategorycznie odpiera zarzuty, jakoby Valve miało być lub chciało być monopolistą. 63-latek uważa wręcz, że gracze posiadają potężną swobodę wyboru.
Klienci mają ogromny wybór. Tego, gdzie kupują swoje produkty – czy kupują grę na Xboksie, czy kupują ją na Steamie, czy kupują ją w Epic Games Store, czy też kupują ją bezpośrednio od twórców oprogramowania – podsumował Newell.
GramTV przedstawia:
Trudno raczej zakładać, by to stwierdzenie kogokolwiek przekonywało. Z drugiej strony Steam ma na tyle potężną pozycję, iż trudno może być go z niej obalić, o czym od lat boleśnie przekonuje się Epic Games. Sytuację mogą ewentualnie zmienić kolejne pozwy sądowe związane z rzekomymi nieuczciwymi praktykami, do których ma dochodzić ze strony Valve. Oczywiście pod warunkiem, że doniesienia te okażą się prawdą.
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