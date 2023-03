FGS 2023: The Great War: Western Front z imponującym zwiastunem rozgrywki

Z okazji zbliżającej się wielkimi krokami premiery gry The Great War: Western Front przedstawiciele studia Petroglyph zaprezentowali podczas tegorocznej edycji pokazu Future Games Show imponujący zwiastun rozgrywki, w którym ukazano epickie bitwy na dużą skalę czy też ataki z powietrza.

The Great War: Western Front to niezrównana gra strategiczna osadzona w realiach I wojny światowej. Przygotowała ją firma Petroglyph, twórca gry Command & Conquer Remastered & Star Wars: Empire at War. W tej rozgrywanej w czasie rzeczywistym grze taktycznej odegrasz decydującą rolę w historii świata, przejmując dowodzenie na kluczowym odcinku frontu zachodniego w latach 1914–1919.