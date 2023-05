Futurama powraca po 10 latach! Disney+ pokazał krótki zwiastun

Futurama to serial, za którym stoi Matt Groenin, czyli jeden z twórców Simpsonów. Oba te dzieła odniosły ogromny sukces i zapracowały na miano kultowych. Hulu poinformowało, że serial wraca do regularnej produkcji, a pierwsza porcja nowych odcinków trafi do widzów już 24 lipca. Skoro za projektem stoi Hulu to oznacza, że w Polsce animację zobaczymy na platformie Disney +.