Frostpunk 2 z oficjalnymi wynikami sprzedaży. Twórcy podzielili się szczegółami

Zgodnie z przekazanymi informacjami Frostpunk 2 sprzedał się już w 511 tysiącach egzemplarzy. To jednak nie koniec wartych uwagi wieści, którymi podzieliło się 11 bit studios. W najnowszym raporcie finansowym polskie studio ujawniło bowiem, że 48,7% sprzedaży wspomnianej produkcji stanowią edycje Deluxe.

Niemal połowa kupujących zdecydowała się więc sięgnąć po wydanie, za które trzeba zapłacić o 100 zł więcej niż za wersję standardową. Warto jednak pamiętać, że edycja Deluxe gry Frostpunk 2 gwarantowała 72 godziny wczesnego dostępu, a także zapewnia dostęp do trzech popremierowych dodatków.

Bardzo dobra sprzedaż „Frostpunka” w pre-orderach i solidna sprzedaż okresie okołopremierowym (mimo rozczarowujących ocen wystawianych przez graczy) sprawiła, że przychody z tego źródła, uzupełnione o część płatności od Microsoftu z tytułu udostępnienia produkcji w usłudze GamePass, wyniosły prawie 52,33 mln PLN, czyli odpowiadały za 49,1% przychodów Spółki ogółem w okresie I-III kwartału 2024 roku – czytamy w raporcie 11 bit studios.

Na koniec warto przypomnieć, że Frostpunk 2 dostępny jest obecnie wyłącznie na komputerach osobistych. W przyszłym roku wspomniany tytuł ma jednak trafić również na konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat najnowszej produkcji 11 bit studios, to zapraszamy Was do lektury: Lodowe rewolucje – recenzja gry Frostpunk 2.